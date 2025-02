El càncer, molt més que una malaltia

Creado: Actualizado:

“Units per l’únic” és el lema amb què avui, 4 de febrer, commemorem el Dia Mundial contra el Càncer. Un lema molt convenient en un moment en què el càncer ha esdevingut ja el problema sociosanitari més important del món. Per això, davant aquesta magnitud, és important recordar que quan parlem de càncer, parlem de molt més que una malaltia i una simple estadística; parlem de persones, persones malaltes i persones supervivents. Darrere de cada diagnòstic de càncer hi ha una persona amb noms i cognoms, amb una vida i una història úniques. A la demarcació de Lleida, l’any passat es van detectar uns 2.700 casos nous d’aquesta malaltia, fet que representa 2.700 persones que han vist afectada la seva salut i el seu estat emocional, així com el del seu entorn. En definitiva, que han vist trontollar el seu món.A Catalunya tenim la sort de comptar amb un sistema sanitari sòlid que treballa amb un model d’atenció personalitzat a la patologia oncològica, col·locant el pacient al centre i adaptant-se a les seves necessitats en totes les fases de la malaltia. I això és possible gràcies a l’expertesa de grans professionals, que recomanen en cada cas les opcions terapèutiques més adients. Però el sistema no camina sol, sinó que avança de la mà de nombroses associacions i entitats que ofereixen xarxa a les persones afectades i els seus familiars per a suportar millor la malaltia i superar-la. Anant junts, sistema i associacions fem possible un enfocament centrat en les persones que, sens dubte, ens condueix a millors resultats en salut i a, cada dia, una millor supervivència del càncer.Més enllà del tractament, en càncer és obligatori parlar de prevenció, perquè sabem que al voltant del 40% dels tumors es poden prevenir adoptant hàbits de vida saludables. Per això, des del sistema de salut incentivem i reforcem les accions de promoció de la salut com ara els programes de cribratge del càncer de mama, del càncer colorectal i, des de fa un any, també del de cèrvix o coll d’úter. Perquè l’evidència científica ens ha demostrat que si aquests tipus de càncer es detecten precoçment, es pot reduir dràsticament la seva mortalitat. Per això, llancem un cop més una crida a la participació a totes aquelles persones que reben citació per a algun d’aquests programes. La prevenció salva vides. Com també ho fa dur hàbits saludables, com una dieta equilibrada, activitat física o la reducció del consum de tabac i alcohol, que són un primer pas per evitar aquesta i moltes altres malalties. En càncer, com en la medicina en general, la recerca mèdica és essencial per millorar els tractaments i augmentar les taxes de supervivència. A Lleida, donem suport a la investigació i promovem la col·laboració entre hospitals, universitat i institucions científiques per avançar en noves estratègies de diagnòstic i teràpies innovadores. Tenim importants estudis en marxa que esperem que vegin la llum aviat amb grans avenços en els tractaments tumorals. Des de Salut continuarem promovent la prevenció, la investigació i l’atenció sanitària de qualitat per millorar la vida de les persones afectades pel càncer i que cada cop més d’elles puguin comptar la seva història única.