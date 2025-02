Construir. Deixar enrere debats menors

Creado: Actualizado:

Quan s’organitza un esdeveniment tothom està subjecte a crítiques, però les que hem llegit del grup de Junts per les Borges Blanques a la premsa sobre la Fira de l’Oli són realment forçades. Obviar, per exemple, que la partida de Fira del 2025 inclou el pressupost de la segona edició del FOOVE (18.000 €), l’adequació de l’Oleoteca (8.259 €), l’organització dels Premis Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya (5.000 €) o el lloguer i calefacció de més a més de la carpa del parc de Nadal (33.300 €) és poc menys que desinformar i resulta ben poc honest. I és que nosaltres no posem en qüestió que la Fira de l’Oli fos un referent nacional, fa anys que ho és, però afirmar que només ho era “sota els governs anteriors liderats per Junts” i donar a entendre que ara és tot el contrari ens recorda velles estratègies de partidisme comunicatiu que crèiem haver deixat enrere. Tothom sap que l’essència i el format de la Fira fa anys que són els mateixos i que, en tot cas, canvien alguns enfocaments. Enfocaments com donar a l’oli d’oliva verge extra un major protagonisme. En els últims dos anys, per exemple, l’organització ha ocupat part de la programació amb sessions formatives sobre tast d’olis, una cosa bàsica que fins ara no s’havia fet. Deu sessions el dissabte, matí i tarda, i deu sessions el diumenge, matí i tarda. Totes plenes. Ajudar a fer conèixer el producte és, per a l’organització de la Fira, un objectiu central. I l’èxit d’assistència en corrobora l’encert, aquest any, a més, en un espai nou, pensat expressament per difondre la cultura de l’oli. Un altre enfocament nou d’aquest govern municipal és no limitar la capitalitat de l’oli a un sol cap de setmana i desplegar una agenda oleícola al llarg de tot l’any. Tres mesos abans de la Fira vam celebrar el primer Fòrum de l’Oli d’Oliva Verge Extra, un esdeveniment ambiciós, de caràcter nacional, que tampoc existia fins ara i que suposa un gran esforç logístic sorgit de la perseverança d’aquest ajuntament i del seu equip tècnic. A més, a finals d’any acollirem els Premis Millors Olis d’Oliva Verge Extra de Catalunya, que tornaran a fer vindre a les Borges representants de tot el sector. I batallarem, com hem insistit en aquesta Fira, per tal que les Borges sigui la seu del futur Institut Català de l’Oli, o pugui disposar d’un Museu de l’Oli, massa anys paralitzat i desaprofitat. Són uns esforços que també caldrà destinar a acollir, d’una vegada, una formació com toca de mestre d’almàssera.Sigui com sigui, ens sembla evident que la coherència d’aquesta línia de treball passa per protegir a ultrança la percepció de marca de qualitat de l’oli d’oliva verge extra de les Borges i les Garrigues. Perquè seria una irresponsabilitat obviar el risc innegable que la fruita i l’ametlla, però també el nostre oli corren davant projectes industrials que tracten amb residus de dubtosa procedència.Tots ells són grans reptes que tenim al davant i ens agradaria comptar amb la complicitat i l’acompanyament del grup de Junts, perquè són en pro de les Borges, de la comarca i del sector. I és que entrar ara a discutir si hem passat de 39 expositors a 37 (l’últim any de Junts n’eren 25), si un conseller ens va avisar amb més o menys temps de la seva absència o si el recorregut dels Tres Tombs va agradar més o menys, és, si ens ho permeteu, un debat menor i estèril, impropi d’un sentit estratègic i mirada transformadora. Ara bé, posats a comentar-ho, sí que hem d’admetre que aquesta manera de fer a nivell comunicatiu, que ens recorda aquells falsejaments de dades sobre el nombre de visitants, l’impacte econòmic de Fira o el nombre d’edicions, o aquell partidisme de negar-se a convidar consellers d’altres partits, fins i tot presidents, ja la teníem quasi oblidada, però sembla que de tant en tant rebrota. En tot cas, si de debò Junts té ganes, com diu, de treballar per la referencialitat de la Fira, l’animem a deixar-se estar de minúcies, a pensar en gran i a treballar colze a colze per la comarca i per l’oli d’oliva verge extra. De feina, no ens en faltarà. De fet, podem començar demà mateix, instant el Consell Comarcal de les Garrigues a rectificar i no abaixar l’ajut que la Fira ha estat rebent des del 2017, de 8.000 €, als 4.000 € de l’edició d’enguany.