¿Por qué fracasan los equipos?

Muchas veces nos hemos preguntado por qué no alcanzamos nuestros objetivos como equipo. Primero vamos a desengranar cuáles son los preceptos de todo buen equipo. No es lo mismo un grupo, que un equipo. La primera gran diferencia es el propósito y los objetivos: los dos factores más determinantes de un equipo son que implica interdependencia entre los miembros y un objetivo compartido y está cohesionado con objetivos comunes. Esto casi siempre es raro de ver en las empresas con organizaciones piramidales con estructuras rígidas y jerárquicas, con una segmentación de departamentos. A veces, optar por un grupo de trabajo puede ser beneficioso en situaciones donde los objetivos individuales son la prioridad y la interdependencia no necesita ser alta. Por ejemplo, en trabajos operativos, en ventas individuales, etc. Mientras que los equipos de trabajo son muy necesarios en situaciones donde el objetivo común y la colaboración son críticos. Por ejemplo, proyectos complejos de innovación, investigación o desarrollo de productos.La segunda gran diferencia está en el área de los Roles. En los grupos están definidos los roles y responsabilidades, pero son independientes del resto de roles; mientras que, en los equipos, los roles son interdependientes y colaborativos.La tercera gran diferencia es la comunicación. Mientras en los grupos es menos frecuente y formal, en los equipos es constante y fluida.La cuarta dimensión es la colaboración; mientras que en los grupos la colaboración es esporádica y no fundamental, en los equipos, sin embargo, la colaboración es activa y clave.Pero, yendo un paso más allá, ¿qué diferencian los equipos que no logran conseguir sus objetivos, de los equipos de alto rendimiento? Un equipo de alto desempeño es aquel que comparte las convicciones, pasiones, actitudes, pensamientos ganadores, un liderazgo efectivo y transformacional, Así como una capacidad de adaptación, y una gran resiliencia, abrazando el fracaso y el fallo como un trampolín hacia la mejora disruptiva, sin temores, ni miedos, enfocados en el objetivo común y desafiante mediante la innovación y pensamiento crítico como herramientas de la excelencia. Es fundamental la alineación de los valores, visión, misión, y pasiones de los equipos con la empresa y su consejo de administración como un ecosistema armónico y sostenible en el tiempo. ¿Está preparada tu empresa para asumir este reto y subir de nivel?