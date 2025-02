Creado: Actualizado:

Viuem en un lòc rurau, mès era nòsta economia actuau non ei basada ena agricultura o era ramaderia, bèth shinhau òc que n’auem, mès ei eth sector terciari o de servicis eth que predomine e en concrèt eth torisme, e ath torn d’eth vire tot, botge persones, recorsi e sòs.

Aran ei ua val pirenenca qu’apertier ara aiguaversant atlantica, causa que permet que pendent er iuèrn es temperatures siguen heiredes, tamb mieges que pòden arribar per dejós de zèro grads e tamb importantes gelades, aué en dia, son compdadi es dies que i arribam. Atau qu’aguest efècte, pendent es ans 60, en tot aprofitar es nheuades que quègen, produsic un gran cambi en territòri metent era estacion d’esqui en foncionament e n’auem ua des milhors qu’a anat creishent an darrèr an. Es mès afortunats gaudirem de pujar tara montanha e eslissar-mos tamb es esquís sense trapar-mos massa monde, èren familhars es trobades, lèu lèu es dimanjades i èrem es madeishi. Pòc a pòc, era expansion, eth desvolopament... amièc a ua fòrta afluéncia de toristes.

Ara damb eth cambi climatic, vedem qu’es iuèrns non son es d’abans, mos trapam tamb incerteses que mos amien a pensar en naui rèptes, cau hèr ua bona diagnòsi entà arribar a defensar es interèssi e besonhs de toti, aguesta arribada de toristes de mès en mès, a portat a Aran a ua transformacion des sòns pòbles en tot installar-se fòrça cases que son plies enes dimenjades, botigues, restaurants, otèls o ostaus. Un element qu’a contribusit a suplir ans de febles nheuades, ei era implantacion de sistèmes entà produsir nhèu artificiau e per un aute costat cau pensar ena diversificacion. Ja hè uns ans que se i trabalhe, entre toti i arribaram!!!!