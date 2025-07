Seguretat per a la gent gran

Creado: Actualizado:

La inseguretat i l’incivisme a Lleida ja formen part del paisatge. Aquells que encara dubten sobre les notícies de vandalisme, atracaments, apunyalaments, robatoris, furts indiscriminats i baralles als nostres carrers no poden continuar ignorant les dades i la realitat. Ja no parlem de percepció d’inseguretat, sinó directament d’inseguretat amb majúscules, amb totes les conseqüències negatives que comporta, especialment entre la gent gran, que viu preocupada i atemorida de sortir al carrer segons a quines hores per por del que “pugui passar”, tot limitant la seva llibertat de mobilitat. La seguretat entre la gent gran a Lleida és una qüestió important. La ciutat viu una situació d’inseguretat ciutadana cada vegada més alarmant, una problemàtica que va en augment. És la crua realitat que vivim els lleidatans dia rere dia, tots, però especialment em vull referir a la gent gran.

Els ciutadans de Lleida demanem mesures immediates, que van des de més agents de la Guàrdia Urbana, més i millor coordinació policial (tot i que el PSC i Junts han pactat, sembla, buidar de competències la Guàrdia Civil i la Policia Nacional a Catalunya, menystenint la seva feina per pur interès partidista i no prioritzant l’eficiència en la gestió), exigir modificacions legislatives per posar fi a la multireincidència i revisar les normes penals per endurir les sancions.

També és necessari invertir en agilitzar els procediments judicials i la creació de nous jutjats (cal algú al capdavant del Departament de Justícia que entengui que la justícia és una inversió i no una despesa), negar ajudes municipals als delinqüents i incívics reincidents, fer més inversions en noves tecnologies i revisar les ordenances municipals. Aquestes, i més, són les propostes del PP Lleida per garantir la seguretat ciutadana.

Cal reconèixer el principi democràtic d’autoritat als Cossos i Forces de Seguretat a Lleida. Lamentablement, el PP ens hem quedat sols defensant aquesta postura, ja que l’aïllament al qual pretenen sotmetre socialistes i Junts una part important dels Cossos i Forces de Seguretat (Guàrdia Civil i Policia Nacional, a Lleida i a la resta de Catalunya) obeeix a un mer interès electoral i partidista, però no pas a un interès ciutadà. No hi ha res a aplaudir als socialistes de Lleida perquè, mentre assisteixen i celebren els dies de la seva Patrona, simultàniament obren la porta de sortida de Lleida a aquests cossos de seguretat. Memòria!

Les persones volem seguretat i paguem impostos perquè se’ns garanteixi amb tots els mitjans legals. Mercadejar amb la seguretat és un pas més cap a la decadència, però no restarem en silenci, perquè ens hi va la dignitat i la llibertat.

El govern de la Paeria pretén modificar i actualitzar l’Ordenança Municipal de Civisme i Convivència. El Grup Municipal Popular hem fet propostes de millora del text i hi seguirem fent aportacions, amb la voluntat de consensuar la normativa amb l’objectiu de no deixar en mans de l’esquerra sobiranista i populista la seguretat de les persones. Política activa i de mà estesa.

Entre les múltiples propostes efectuades, posem èmfasis en la gent gran de Lleida. Un dels pilars de l’ordenança ha de ser la protecció d’aquest col·lectiu, que ha construït aquesta ciutat, ha treballat tota la vida i té dret a gaudir d’una Lleida tranquil·la, neta i segura. Malauradament, són moltes les situacions que posen en perill aquest dret.

Cada cop és més habitual veure grups que ocupen espais públics impedint-ne l’ús a la gent gran. Parcs destinats al descans es degraden amb brutícia, botellots i incivisme. Això no només és una qüestió d’ordre, sinó de respecte per qui mereix envellir amb dignitat.

Hem de garantir espais segurs, perseguint fermament l’assetjament, estafes i abusos cap a la gent gran.

No podem permetre que visquin amb por; l’ordenança ha de garantir respecte, seguretat i protecció perquè tothom pugui desenvolupar el seu projecte de vida amb tranquil·litat.Un altre dels grans problemes que pateix Lleida és l’ocupació il·legal d’habitatges.

Mentre famílies treballadores lluiten per pagar la hipoteca o el lloguer, altres ocupen propietats il·legalment, generant problemes de convivència i inseguretat.

Per això, defensem mesures clares i contundents per acabar amb les ocupacions. L’ordenança ha de facilitar la intervenció policial immediata i garantir que els ocupes no tinguin accés a ajuts municipals. L’administració ha de protegir els propietaris i garantir el dret a la propietat privada.

La #Lleidimplicada que vull i defenso ho és també amb la seguretat i llibertat de totes les persones, especialment la gent gran.