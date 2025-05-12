Europa, més que mai
Secretari d’Europa i Internacional de la Federació del PSC de les comarques de Lleida, Pirineu i Aran
Cada 9 de maig celebrem el Dia d’Europa, en record de la declaració de Schumann que va posar les bases del projecte europeu. Avui, més que una commemoració, és una crida a defensar i aprofundir aquest projecte que, malgrat les crisis i els desafiaments, continua sent l’aposta més sòlida per la pau, la democràcia i el progrés al nostre continent. Europa és molt més que un mercat comú o una moneda única. És, abans que res, un espai compartit de valors. Els valors fundacionals de la Unió –igualtat, solidaritat, democràcia i drets humans– són el nostre millor patrimoni i la millor brúixola per encarar un futur ple d’incerteses. Avui ens trobem en una conjuntura internacional marcada per una creixent inestabilitat global. La guerra a Gaza i l’agressió de Putin contra Ucraïna en són exemples. Donar suport a Ucraïna no és només una qüestió d’interès estratègic, és una qüestió de valors. No podem permetre que l’autoritarisme guanyi terreny. A més, l’escenari global es veu tensionat per l’avenç de discursos populistes i autoritaris, fins i tot en països aliats. El retorn del govern populista del president Trump als Estats Units i la guerra comercial oberta arreu del món generen incertesa sobre el compromís nord-americà amb el multilateralisme, el canvi climàtic i la defensa dels valors democràtics. En aquest context, el paper d’Europa com a actor internacional esdevé més rellevant que mai. Europa ha de tenir veu pròpia i capacitat d’incidència en un món cada cop més polaritzat i amb desafiaments globals que no es poden afrontar des de l’aïllament. La Unió Europea ha d’avançar cap a una autonomia estratègica real en àmbits com la defensa, l’energia, la tecnologia, l’agricultura i la indústria. Només així podrà protegir els seus ciutadans i defensar els seus valors en un entorn incert. En aquest context, és fonamental que Europa protegeixi i doni suport al seu sector agroalimentari, especialment important a les terres de Lleida, el Pirineu i l’Aran. Cal que la Unió asseguri polítiques agràries justes, reforci les oportunitats d’exportació i aposti per l’excel·lència i la sostenibilitat dels nostres productes. La Comissió Europea ha presentat un ambiciós full de ruta sobre el futur del sector: un sistema agroalimentari competitiu, resilient i just per a les generacions futures dels agricultors i agents del sector. Tanmateix, les amenaces no només venen de fora. L’extrema dreta creix alimentant-se de la por, el rebuig a la diversitat i l’erosió del consens democràtic. Aquest populisme reaccionari qüestiona els valors que ens defineixen com a europeus: l’estat de dret, els drets humans, la diversitat i la solidaritat. És imprescindible combatre’l amb polítiques valentes que responguin a les inquietuds socials i reforcin la cohesió. Des de la Secretaria d’Europa i Internacional de la Federació de les Terres de Lleida, Pirineu i Aran reivindiquem una Europa que sigui un actor polític de ple dret amb veu pròpia i capacitat d’incidència global. Una Europa amb més sobirania compartida per afrontar reptes com la transició ecològica, la transformació digital, la defensa o les desigualtats socials. Europa, més que mai, ha de ser motor d’unitat, progrés, justícia social, pau i llibertat. Aquest 9 de maig no només celebrem el que som, sinó que reafirmem el nostre compromís amb el que volem ser.