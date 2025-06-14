Era Sagrada Familha
Eth passat dimenge, dia 8 de junh, i auec lòc er adiu des dues darrères monges dera congregacion dera Sagrada Familha que demorauen en Vielha. Despús de 122 ans dera sua preséncia, arriben ara fin pr’amor que non i a relèu.
Arribèren en Aran per França en an 1903 en tot installar-se prumèrament en Les, despús en Vielha, mès uns ans tanben i sigueren en Aubèrt. Pendent era guèrra, en an 1936, barrèren es collègis e aueren de marchar, tornant despús d’acabada tà Les e mès tard entà Vielha. En an 1970 passèren tath nau collègi Juan March, a on se i amassèren monges, frares e professors laics, ei a on i arribaue mainadera de tota era Val d’Aran. Pendent uns ans tanben i auec mainatges e mainades de dehòra dera Val pr’amor que i èren es components dera equipa nacionau d’esqui e d’auti perqué i auie internat.
Emilia de Rodat anaue tot soent a veir uns familhars en Villefrance e li impressionèc era praubesa que i auie e vedent qu’es mainatges creishien sense escòla, ne educacion, decidic méter solucion e en an 1816 daurie era prumèra classa de franc tamb tres companhes mès, atau descurbís era sua vocacion. De cada còp i anèren mès mainades e sense dar-se’n compde se trape Fondadora d’ua congregacion qu’en 1822 pren eth nòm de “Germanes dera Sagrada Familha”
Nomentar que tanben i auec monges d’aguesta congregacion pendent uns ans aufrint es sòs servicis en Espitau Sant Antòni de Vielha. Despús de jubilades der ensenhament, s’an dedicat pleament ara parròquia Sant Miquèu de Vielha, hènt era Catequèsi, participant tamb Càritas, ena corau, enes celebracions, enes ahèrs dera glèisa,... serà dificil substituïr-les, se les traparà en fauta!!!