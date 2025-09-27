Adiós al ‘guissonenc’ Ignasi Ribera Roqué

Creado: Actualizado:

Ayer falleció en Guissona a los 67 años Ignasi Ribera Roqué, vecino de Guissona, originario de Agramunt. Desde hacía unos dos años padecía una enfermedad terminal y fue un ejemplo de persona abierta a ayudar compartiendo su experiencia, bien mediante conferencias, bien visitando a otros vecinos que padecían la misma enfermedad. Una de sus frases habituales era: “He tenido tiempo de despedirme de todos”. Sin embargo continuó trabajando hasta el último día en un sinfín de proyectos culturales y deportivos de la población.

Ignasi Ribera fue fundador hace 40 años del Centre Excursionista Guissonenc, entidad que hoy mantiene 800 socios. Hace 25 años, con Miquel Puig, fundó la Marxa dels Castells de La Segarra. Estaba presente en la práctica totalidad de entidades cívicas como Els Margeners de Guissona, el Pessebre de Sant Guim y la Rentada als Safareigs de la Vila, dando apoyo a las iniciativas dedicadas al procatalanismo o coordinando la acogida de ucranianos en el inicio de la guerra, entre muchas otras.

Ignasi Ribera nació en Agramunt, donde estudió Comercio. “No me gustaba estudiar”, comentaba. Su primer trabajo fue de panadero en Agramunt y luego en Andorra. En 1980 entró a trabajar en la Cooperativa de Guissona como informático y posteriormente fue empleado de banca hasta el final de su etapa laboral.

El funeral tendrá lugar hoy sábado a las 12.00 h.