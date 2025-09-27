Fem un MOS amb Gust de Lleida
President de la Diputació de Lleida
Avui arrenca la primera edició de la transformada Fira de Sant Miquel, que enguany es presenta amb un nou format: la Fira MOS. És un punt d’inflexió que ens permet posar la gastronomia i el producte agroalimentari del nostre territori al centre de totes les mirades.
La Diputació de Lleida hi som presents amb força, al costat dels productors, restauradors i consells reguladors, perquè estem convençuts que el sector agroalimentari és una de les grans fortaleses del nostre país i un motor de futur per a les nostres comarques. La Fira MOS no és només un recinte ple d’activitats i tastos. És un aparador viu on demostrem que els vins dels Costers del Segre, les peres de Lleida, l’oli de les Garrigues, els formatges de l’Alt Urgell i la Cerdanya, el torró d’Agramunt, la carn dels Pirineus, el pa de la Segarra o la fruita dolça del Segrià, per citar-ne només uns quants exemples, comparteixen un mateix denominador comú: tots tenen “Gust de Lleida”. Al llarg d’aquests tres dies, el Pavelló 3 acollirà més de vint showcookings, tastos i activitats que convertiran l’espai Gust de Lleida en el gran escenari de la nostra gastronomia. Però el moment més especial serà avui mateix, amb la celebració de la Festa Gust de Lleida Experience, una autèntica trobada popular a l’exterior de Fira de Lleida que vol obrir la marca a tota la ciutadania. Productors i restauradors oferiran tapes i maridatges, hi haurà música, cultura popular i activitats per a totes les edats, i ens acompanyaran creadors de contingut i influencers gastronòmics. Una festa que vol transmetre el que entenem per Gust de Lleida: qualitat, diversitat, proximitat i orgull de territori. Som conscients que això és només l’inici d’un llarg camí. Gust de Lleida ha de consolidar-se com a segell de confiança que dignifiqui tota la cadena de valor, des del camp fins a la taula, i que projecti la nostra identitat agroalimentària a Catalunya i al món. En temps incerts, és més necessari que mai treballar plegats al voltant de la nostra producció estratègica, per demostrar que som capaços de produir qualitat, d’innovar sense perdre arrels i de projectar-nos al món amb orgull.
Avui, amb la Fira MOS i amb la Festa Gust de Lleida Experience, fem el primer gran pas per consolidar aquesta marca col·lectiva. Ara el repte és fer-la créixer amb la complicitat de tothom: institucions, consells reguladors, productors, restauradors i ciutadania. Perquè cada vegada que triem un producte amb Gust de Lleida, no només consumim qualitat: reforcem la nostra identitat, generem oportunitats i oferim futur a les nostres comarques. Comencem un camí que tastarem junts. I ho farem, com sempre, amb Gust de Lleida.