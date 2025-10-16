Ajuntaments sense secretaris-interventors
Alcalde de La Granja d’Escarp i Secretari General d’Impulsem Lleida
Aquesta setmana, a l’Ajuntament de La Granja d’Escarp ens quedarem sense secretari-interventor. Sense aquesta figura, el consistori quedarà pràcticament bloquejat: no podrem signar nòmines, ni pagar factures, ni tramitar expedients essencials, ni adjudicar una obra, ni justificar subvencions, ni atorgar permisos d’obra...
I això no ens passa només a nosaltres. Aquest és un problema endèmic a molts municipis de Lleida i la resta del País, sobretot els de poca població. La manca de secretaris-interventors municipals és una problemàtica estructural que fa anys que arrossega l’administració local. I, sense aquesta figura, es veuen afectats la majoria de serveis bàsics i essencials que oferim els ajuntaments.
Com a alcalde de La Granja d’Escarp, estic francament preocupat. Perquè, malgrat que som poc més de 1.000 habitants, hem de complir amb les mateixes obligacions legals que qualsevol ciutat gran. Hem de donar els mateixos serveis, però amb uns recursos humans i materials molt més limitats.
Prova d’aquest dèficit és que en els darrers dos anys hem treballat amb 7 secretaris-interventors diferents. I això no pot ser. Perquè la figura del secretari-interventor garanteix la seguretat jurídica de tots els tràmits que fem. I, sense aquesta peça clau, que dona rigor i seguretat a cada pas, els ajuntaments petits quedem bloquejats.
Fa massa temps que esperem que s’obrin noves places: fa més d’un any que esperem la convocatòria del govern de la Generalitat per cobrir 218 places de funcionari (1), que esperem el procés d’estabilització de places de l’Estat (2) i que el procés de concurs oposició de l’Estat no es resol (3). Si això no fos prou, amb el procés d’estabilització de moltes de les places de la Diputació de Lleida (4), aquest ens ha absorbit interinament bona part dels secretaris-interventors que treballaven de manera interina o accidental en algun dels 231 ajuntaments de la demarcació. Això ha agreujat encara més la manca de personal habilitat en els municipis petits.
I què hem fet per solucionar-ho, fins ara? Com a alcalde, hem fet un procés intern per cobrir la plaça, hem contactat amb la Direcció General d’Administració Local, amb Cooperació Municipal de la mateixa Diputació de Lleida i amb el Consell Comarcal del Segrià, per exigir una solució. No pot ser que un Ajuntament quedi paralitzat per manca d’un funcionari habilitat, quan darrere hi ha nòmines per pagar, proveïdors que esperen cobrar i serveis essencials que no poden aturar-se.
Impulsem Lleida, davant d’aquest bloqueig, exigim una resposta coordinada i àgil. Els petits municipis no poden quedar-se desemparats davant una situació que no és fruit d’una mala gestió, sinó d’un dèficit estructural de personal habilitat, que cal abordar amb urgència. Per evitar el bloqueig institucional i per garantir el correcte funcionament de les institucions hem d’actuar per solucionar el problema. Més encara, quan la plaça de secretari-interventor és una oportunitat única, un lloc de treball idoni per a la joventut formada que tenim a les universitats.
Des d’aquí, faig una crida pública als joves estudiants: trieu el camí de secretari-interventor d’una administració local. És una feina que comporta una gran responsabilitat i que, alhora, està molt ben remunerada. Hi ha moltes places vacants, tindreu una funció molt rellevant per als municipis i us valoraran pel mèrit acadèmic i personal.
Per mantenir vius els petits pobles, hem de mantenir viva la proximitat dels seus Ajuntaments. I, sense la figura del secretari-interventor, se’n ressenten els serveis bàsics que oferim als nostres conciutadans. Contra el bloqueig, Impulsem Lleida demanem actuar amb celeritat per analitzar el greu problema i trobar una solució coordinada, a curt i a llarg termini, que alleugereixi aquesta angoixa continua que patim els càrrecs electes.