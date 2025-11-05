Pla de Barris: una nova oportunitat per a Balaguer
Paers de Junts per Balaguer
Des de Junts per Balaguer hem volgut des de l’inici del mandat fer una oposició ferma però alhora constructiva. És per això que, davant la convocatòria d’un nou Pla de Barris, hem fet aportacions amb la voluntat de contribuir al repte de frenar la degradació del nostre centre històric. L’anterior Pla de Barris, impulsat pel Govern Tripartit, va suposar justament allò que creiem que ara cal evitar: grans equipaments, alguns mal ubicats (els jutjats), altres ideats sense estudiar l’ús que s’hi donaria (el CEI) i un que sortosament no es va arribar a executar (l’aparcament del carrer de Minerva).
En la diagnosi de la situació actual s’ha posat de manifest que hi ha una manca d’habitatge, incivisme, consum i tràfic de drogues, falta de neteja i una degradació del mercat setmanal. Però, sobretot, ha aflorat el que ja sabíem: un deteriorament total del centre històric, que inclou el tancament de la immensa majoria de comerços i la formació de guetos.
Per revertir aquesta situació, hem proposat posar el focus en tres eixos: la rehabilitació d’habitatges, la reobertura de locals comercials i una revisió urbanística integral. Creiem que és imprescindible abordar la gran quantitat de cases tancades amb ajuts directes als particulars per tal de reformar-les quan s’escaigui, fer-les eficients energèticament i, quan sigui possible, accessibles. I d’aquesta manera incorporar-les al mercat de l’habitatge. Balaguer ja va perdre el tren dels Next Generation l’anterior mandat, i ara podem veure com municipis que van fer els deures tenen actuacions importants en marxa: només cal passar per la plaça d’Europa de Lleida i veure les bastides que hi ha al Grup Voravia.
Pensem també que cal desplegar un programa específic per recuperar els locals de les principals artèries del centre històric. El comerç ha de ser un puntal de la revitalització del centre i això només serà possible amb mesures ambicioses que vagin més enllà de la renovació dels vinils que tapen la realitat de les botigues tancades.
Finalment, cal portar a terme una revisió urbanística general de la via pública i avaluar l’estat dels carrers, les places, les zones poc transitades i fins i tot els solars no edificats per tal de millorar-ne l’estat, la neteja i la seguretat. Una revisió que ha d’anar acompanyada sens dubte d’un pla d’acció social i comunitària, que tingui per objectiu millorar la qualitat de vida, enfortir la comunitat i fomentar la inclusió i la cohesió social. Ha de ser un projecte fonamentat en la participació activa del veïnat, les entitats i els serveis públics.
No podem obviar que la ciutat té un problema d’aparcament cada vegada més greu. Hem proposat en reiterades ocasions l’habilitació de nous patis per a aparcaments, i al marge dret del riu, concretament, hem apuntat els solars del voltant del Consell Comarcal, a pocs minuts del Mercadal i de la majoria de serveis públics. Però mantenim el nostre rebuig a la proposta del PSC de recuperar l’aparcament del carrer de Minerva, amb accés per la Botera: creiem que seria un altre nyap i el pagaríem molt car.
No malbaratem aquesta oportunitat: el Pla de Barris pot transformar el nostre entorn físic, però també impulsar l’activitat comercial i enfortir els vincles socials i comunitaris. Fem-ho bé!