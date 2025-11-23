Posar ordre per seguretat i dignitat
Cap de l’oposició a la Paeria
Fa un mes, a l’octubre, des del PP de Lleida vam alertar públicament d’una situació insostenible que s’estava vivint a l’avinguda Tarradellas. El que aleshores ja era greu, avui és inadmissible. Aquella denúncia no era un crit partidista, sinó un toc d’alerta responsable davant un problema de convivència, seguretat i dignitat urbana que requeria una resposta immediata. Però aquesta resposta no ha arribat. I el que és pitjor: la situació s’ha agreujat.
A l’avinguda Tarradellas ja no parlem d’un, ni de dos assentaments il·legals. Hi ha fins a cinc punts ocupats de manera irregular, amb barraques improvisades, fogueres de nit, brutícia acumulada i persones vivint a tocar del canal. És un espai on el perill és real, on una foguera mal apagada o una nit de vent poden convertir-se en una tragèdia. I no exagero: només cal passejar-s’hi per comprovar-ho.
Estem parlant de la porta d’entrada a Lleida, just al costat dels Camps Elisis, un espai emblemàtic de la ciutat. I la imatge és de degradació absoluta. L’arribada a Lleida que hauria de transmetre ordre, vitalitat i civisme ofereix just el contrari: sensació d’abandonament, deixadesa, improvisació en la gestió municipal i manca de control. És la primera fotografia que veuen molts visitants, i també el dia a dia de centenars de lleidatans que hi passen.
La pregunta és obligada: com pot ser que, tot i haver-ho denunciat fa un mes, tot continuï exactament igual?
La resposta és trista, però evident: el govern socialista gira l’esquena als problemes i no afronta la realitat. Aquest govern sembla més preocupat per gestionar titulars que per gestionar problemes. I així és com la degradació avança, silenciosa però persistent.
El que passa a Tarradellas no és un cas aïllat. Només cal fer una volta pels diferents barris per veure com la deixadesa es va estenent. Zones on abans hi havia vida i activitat, avui presenten signes evidents de deteriorament: solars abandonats, carrers bruts, incivisme, inseguretat i espais públics sense manteniment. Els veïns s’hi adrecen, ens expliquen les seves preocupacions, ens mostren imatges, vídeos… i sobretot ens transmeten una sensació comuna: la de sentir-se ignorats. Veiem brutícia, degradació i fogueres de nit a pocs metres de cases habitades. Veiem persones que, per manca d’una intervenció social adequada, malviuen en condicions indignes. I veiem com el govern municipal renuncia a afrontar aquesta realitat amb valentia. La inacció no és només una mala gestió: és una irresponsabilitat.
Lleida mereix seguretat, dignitat i una resposta immediata a les inquietuds ciutadanes. No podem permetre que la ciutat es degradi mentre l’executiu socialista es limita a fer discursos buits i prometre accions que mai arriben. El temps de les paraules ha passat. Ara és el temps dels fets.
Per això, reclamem una acció coordinada i integral, que impliqui Serveis Socials i els cossos policials, per resoldre el problema de l’avinguda Tarradellas i entorn. No es tracta únicament de desmantellar assentaments irregulars; es tracta d’oferir alternatives reals a les persones vulnerables, garantir que l’espai públic es manté en condicions, prevenir situacions de risc i restaurar la convivència i la seguretat.
Cal un pla d’actuació immediat, amb objectius clars i terminis concrets. No podem esperar més. Cada setmana que passa empitjora la situació. Cada dia que el govern continua paralitzat, augmenta la degradació.
I el més compromès és, alhora, el més senzill: posar ordre a Lleida. Ordenar no vol dir perseguir, ni criminalitzar ningú. Ordenar vol dir gestionar. Vol dir assumir responsabilitats i governar. La ciutat ho necessita i la gent ho reclama. No és una qüestió ideològica; és una qüestió de sentit comú.
Lleida mereix un govern que actuï amb fermesa, però també amb sensibilitat. Que protegeixi els veïns, però també les persones vulnerables. Que mantingui els espais públics dignes i segurs. Que no deixi podrir els problemes fins que esdevenen incontrolables.
Lleida pot ser una ciutat millor. Ho té tot per ser-ho. Només cal una cosa: voler governar-la de veritat i aquest és el meu compromís.