Assenyalar agressors, impulsar la no-violència
Regidora del comúdelleida
La protecció i atenció a les dones víctimes de les violències masclistes han de ser la prioritat en les polítiques públiques en aquesta matèria. Però està clar que per acabar amb aquesta violència masclista, no n’hi ha prou amb atendre les víctimes, cal actuar sobre els agressors.
En aquest sentit, ens preocupa que en alguns discursos es revictimitza les dones, assenyalant-les com un col·lectiu vulnerable. Ens preocupa, perquè les dones som molt més que un col·lectiu, som la meitat de la població. I sobretot, perquè no som vulnerables. És la violència d’alguns homes, és el patriarcat, el racisme, el classisme, la precarietat econòmica, les mancances i errors del sistema judicial... el que ens situa, massa cops, en una posició de vulnerabilitat.
Per això, aquest 25N, des del comúdelleida hem volgut reivindicar, no centres d’atenció a agressors, com publicava ahir aquest diari, sinó polítiques que posin el focus en la responsabilitat dels agressors, i que impliquin els homes en la lluita contra les violències masclistes.
Amb mesures com la creació d’un centre de promoció de les relacions no violentes, on homes que han exercit o exerceixen violència masclista, adolescents que normalitzen conductes abusives, puguin trobar un espai per prendre consciència d’aquestes conductes i treballar per transformar-les. Un espai de coeducació.
O amb mesures per combatre l’explotació sexual que exerceixen els homes que fan ús de la prostitució, recuperant espais de coordinació com la Comissió d’Atenció a Persones en Situació de Prostitució, Explotació Sexual i Tràfic d’Éssers Humans.
La prevenció de les violències masclistes és treball comunitari, és educació feminista, és implicar els homes en la transformació. No només per evitar que siguin agressors, sinó per desactivar les masculinitats que alimenten la violència. Revisar actituds, trencar silencis i assumir responsabilitats és imprescindible. Sense això, no hi haurà canvi real.
Aquesta lluita contra les violències masclistes és una obligació democràtica i legal. Institucions, comunitat, homes i mitjans de comunicació han d’assumir la seva part. Perquè quan es parla de violència masclista, cada paraula compta.