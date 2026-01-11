Fer volar coloms
Cloem el cicle de Nadal amb la festa litúrgica del Baptisme del Senyor. Una veu del cel certifica la identitat de Jesús: ell és el Fill de Déu. Jesús és a qui hem d’escoltar, acollir i seguir. En aquesta empresa, l’actitud és decisiva. El petit detall dona la qualitat necessària per no decaure en l’intent. Ell, com ens revelarà al llarg de la seva trajectòria, és el camí, la veritat i la vida. El més important no és pas què tenim per ser dels seus, sinó qui som. I, efectivament: som estimats, fills i filles profundament estimats. El baptisme ens dignifica, ens purifica i ens inclou en la gran família de l’Església. Des d’aquí ens entenem.