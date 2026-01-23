Reconeixement d’Osca i repte del Pirineu
Secretari General de la federació d’Hostaleria de Lleida
A principis de desembre, la província d’Osca va ser distingida com a millor destinació regional de turisme d’aventura del món als World Travel Awards 2025, en una gala celebrada a Bahrain. És un premi de gran prestigi, i no és casualitat. És el resultat d’anys de feina sostinguda, de coherència estratègica i de la capacitat de convertir un territori en un producte turístic sòlid, reconeixible i competitiu.
Aquest reconeixement va molt més enllà d’una frontera provincial. És, de fet, una excel·lent notícia per al conjunt del Pirineu. Ens situa en el mapa mundial del turisme d’aventura, un segment en expansió, amb demanda internacional i amb un perfil de visitant que busca naturalesa, autenticitat, sostenibilitat i serveis especialitzats. El premi d’Osca reforça la marca Pirineu i deixa clar que tenim actius de primer nivell si sabem articular-los de manera intel·ligent.
Però, alhora, és un repte. Un repte que ens interpel·la directament: si un territori veí aconsegueix aquest nivell de reconeixement, la pregunta no és només què ha fet bé Osca, sinó què podem fer millor nosaltres. L’èxit d’Osca obliga a mirar-nos amb honestedat i ambició: a analitzar com gestionem els nostres recursos, com cohesionem l’oferta, com comuniquem, com garantim qualitat, com dirigim el creixement, com treballem conjuntament administració i empresaris i com convertim els nostres actius –patrimoni natural, cultura, paisatge, producte esportiu, gastronomia–en experiències memorables.
Osca ha demostrat que el turisme d’aventura no és una etiqueta: és una construcció. Requereix ordenació, inversió, professionalització, coherència de marca i capacitat d’atraure mercats internacionals. I la seva feina és, en aquest sentit, un exemple i un estímul. Ens mostra que el Pirineu pot competir a escala global si és capaç d’oferir producte, narrativa i qualitat de forma integrada.
Felicitats a Osca per un reconeixement merescut. I felicitats també, indirectament, al Pirineu, perquè cada vegada que una part del territori destaca ho fa tota la serralada. El que ara toca és aprofitar l’impuls: aprendre, reforçar-nos i continuar millorant el nostre propi producte turístic. Perquè el potencial hi és, i aquest premi ens recorda, amb claredat, que el món ho comença a veure.