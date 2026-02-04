Aparcar bé, comprar millor
Regidora d’Espai Públic de les Borges Blanques per ERC
A les Borges Blanques som plenament conscients que parlar d’aparcament no és només parlar de cotxes i places; és parlar de comerç, de convivència i de qualitat de vida. Per això, des de l’Ajuntament hem decidit implementar una mesura concreta, pensada per facilitar la vida quotidiana i donar un impuls real al nostre teixit comercial: l’estacionament gratuït en rotació al nucli antic de la ciutat.
Aquest sistema, que entra en vigor a la zona comercial del centre –als carrers de la Bassa, la plaça 1 d’Octubre, el carrer de l’Ensenyança, l’inici del Raval del Carme i l’inici del carrer Sant Jaume– permetrà estacionar gratuïtament durant 90, 30 o 15 minuts, en funció del tram. L’objectiu és molt clar: fer possible la rotació de vehicles, especialment en aquells espais on el temps d’estada ha de ser curt per afavorir l’accés de més persones als comerços i serveis.
Aquesta iniciativa no neix del no-res, ni de cap intuïció improvisada. És el resultat d’un compromís ferm del consistori amb els comerços de casa nostra, i respon a una necessitat detectada i diagnosticada amb dades i estudis. No és casualitat. El Pla de Mobilitat Urbana Sostenible i el Pla Local de Seguretat Viària, encarregats per l’Ajuntament i elaborats per professionals externs (ECOESTUDI i INTRA), confirmen el que ja sabíem: hi ha una demanda creixent d’espais d’estacionament de curta durada en zones de màxima afluència, i una percepció ciutadana generalitzada de dificultat per aparcar.
Les Borges Blanques, com a capital de comarca, exerceix un paper clau en la dinamització comercial de les Garrigues. El 59% del valor afegit brut prové del sector serveis, i el municipi disposa de més de 60 comerços actius, una de les ràtios més elevades del país en proporció a la població. Aquesta activitat, però, topa amb una realitat incòmoda: el parc mòbil local supera els 4.500 vehicles per a una població de poc més de 6.000 habitants. Això representa 1,7 vehicles per llar. Amb 2.700 habitatges registrats, és evident que tenim un problema de pressió sobre l’espai públic.
Quan les places d’aparcament queden ocupades tot el dia per un mateix vehicle, no es tracta només d’un ús ineficient d’un recurs escàs, sinó que s’està limitant l’activitat econòmica de tot un barri. La rotació d’estacionament no és cap ocurrència: és una eina de gestió urbana. I és gratuïta perquè volem que sigui útil, no dissuasiva. No es tracta de sancionar, sinó d’ordenar. De posar les eines perquè el cotxe deixi de ser un obstacle i torni a ser una eina de mobilitat funcional.
Aquest model ja funciona amb èxit en altres ciutats mitjanes. No és una fórmula nova, però aquí sí que és nova la voluntat de fer compatible el dinamisme comercial amb una mobilitat ordenada. I també és nova la manera com l’Ajuntament ho impulsa: sense imposar, amb informació, senyalització clara i la col·laboració de tothom.
L’estacionament gratuït en rotació és només una peça més del conjunt d’actuacions que estem desplegant per fer de les Borges una ciutat més accessible, més amable i amb més oportunitats. Volem que la gent vingui a comprar, a fer gestions, a passejar... i que pugui fer-ho fàcilment. Que ningú hagi de renunciar a fer vida al centre per por de no trobar lloc per deixar el cotxe.
Aquest Ajuntament treballa pensant en el dia a dia de la ciutadania. I sabem que moltes vegades, el detall –com poder aparcar 15 minuts per comprar el pa o 30 per portar els nens a classes extraescolars– pot marcar la diferència. Això és política útil. Això és escoltar.
Per això us convidem a fer vostre aquest nou sistema. A respectar-lo, a utilitzar-lo, a parlar-ne. I, sobretot, a continuar construint plegats unes Borges més vives, més dinàmiques i més còmodes per a tothom.