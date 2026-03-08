La igualtat que arrela al territori
EL 8 de març és una data per recordar les conquestes assolides, però sobretot per assumir el compromís amb la igualtat efectiva entre dones i homes, que és un requisit democràtic i una condició imprescindible per al progrés del país i, especialment, de la vegueria de Lleida. El territori té una llarga tradició de dones que han sostingut la vida econòmica i social sovint des de la invisibilitat: al camp, a les explotacions agràries, als negocis familiars, a les cures i al teixit associatiu i cultural dels pobles. Sense elles, els pobles i ciutats de Lleida no serien com són avui. Tot i això, moltes dones del món rural encara afronten més obstacles que oportunitats. S’han fet avenços, com l’augment de la presència femenina a les institucions, però la representació no és l’objectiu final. La igualtat real implica autonomia econòmica, corresponsabilitat en les cures, accés a la presa de decisions i la possibilitat de desenvolupar un projecte vital en llibertat també des del món rural o des d’una explotació agrària. A la vegueria de Lleida, parlar d’igualtat significa abordar reptes específics: la conciliació en un territori amb serveis dispersos i desplaçaments llargs, el suport a dones pageses i emprenedores que innoven i lideren projectes però sovint assumeixen una doble jornada, i la creació de condicions perquè les joves puguin quedar-se al territori. Alhora, en un context en què alguns discursos qüestionen drets consolidats, cal defensar amb fermesa que els drets de les dones no són negociables ni reversibles, ja que formen part del nucli d’una societat lliure i madura. No hi pot haver un projecte de país sòlid si la meitat de la població no hi participa en plena igualtat. Des de Junts per Catalunya reafirmem el nostre compromís amb polítiques que integrin el talent i el lideratge de les dones, promoguin l’autonomia econòmica, la corresponsabilitat en les cures i garanteixin espais lliures de discriminació i violència. La igualtat és, així, una aposta estratègica pel futur del territori de Lleida: perquè les nostres nenes i joves puguin imaginar-se i ocupar qualsevol espai de responsabilitat sense haver de marxar. Quan les dones avancen, avança tot el país, i Lleida no es pot permetre quedar-se enrere.