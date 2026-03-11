Violència zero contra els sanitaris
Gerent de la Regió Sanitària Lleida
En els darrers anys, les agressions físiques i verbals als professionals de la salut s’han convertit en una realitat preocupant que afecta tots els àmbits assistencials. Insults, amenaces, intimidacions, danys personals o materials formen part d’unes conductes que no només lesionen la dignitat dels afectats, sinó que també comprometen la qualitat de l’atenció i el bon funcionament del sistema sanitari.
Els professionals sanitaris són un dels pilars fonamentals de la nostra societat. Són els qui atenen, escolten, acompanyen i cuiden les persones en moments de vulnerabilitat, patiment i incertesa. Ho fan amb professionalitat, compromís i vocació de servei públic. Per això, qualsevol forma de violència o agressió cap a ells és absolutament inacceptable.
Davant d’aquesta situació, el Departament de Salut ha impulsat la campanya “Tolerància zero contra la violència als professionals sanitaris”, amb un missatge clar i inequívoc: cap agressió és justificable, ni física ni verbal, i totes tenen conseqüències. Aquesta campanya apel·la a la responsabilitat col·lectiva i recorda que el respecte i la confiança és una condició indispensable per garantir una atenció sanitària segura i de qualitat.Un instrument clau en aquesta estratègia és l’Observatori per a Situacions de Violència en l’Àmbit Sanitari de Catalunya, que coordina, analitza i promou accions per prevenir i abordar aquestes agressions. Però, perquè aquest Observatori funcioni, és indispensable tenir més dades i de més qualitat. Per això demanem als professionals que notifiquin i denunciïn qualsevol tipus d’acció violenta amb l’objectiu de tenir constància de quina és la realitat i poder prendre les mesures pertinents.
Però cap campanya serà suficient sense un compromís ferm de tota la societat. Cal entendre que els professionals sanitaris no són responsables de les disfuncions que pugui tenir el sistema sanitari. Són, en canvi, part de la solució. Agredir-los no resol cap problema, sinó que en crea de nous.
Des de la Regió Sanitària Lleida volem expressar el nostre suport absolut a tots els professionals que han patit o pateixen situacions de violència. Treballem per garantir entorns segurs, circuits clars de notificació i acompanyament, i una resposta institucional ferma davant qualsevol agressió. Però també fem una crida a la ciutadania: cuidar el sistema sanitari comença per respectar les persones que hi treballen.
Defensar una sanitat pública, humana i de qualitat implica defensar també la seguretat, la dignitat i el respecte dels seus professionals. En això, no hi pot haver matisos. Tolerància zero vol dir tolerància zero.