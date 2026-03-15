El pianista filósofo

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Las personas que acudan esta tarde a las 19.00 horas al concierto de la iglesia de la Sang de Lleida asistirán a una masterclass de filosofía. La impartirá Josep Colom, un pianista de los de la vieja escuela, dicho sea esto en la más elogiosa de las acepciones. En lugar de idolatrar a los compositores, Colom ama sus músicas. Esta tarde tocará Bach con piano moderno y lo hará presumiblemente con el mismo espíritu libérrimo con el que lo abordaron Liszt y Busoni en sus transcripciones de las obras del mejor músico de la historia. De Colom siempre esperas que rubatee la música bachiana con enorme clase, desacomplejado flow y chopinianos aires, todo ello sin faltar al respeto a la música, sino todo lo contrario.

Concierto

El festival De llum i tenebres que organiza la Fundació Horitzons 2050 ofrecerá de la mano de Colom un recorrido por la espiritualidad de anteayer (la barroca de Bach), de ayer (la romántica de Liszt, Franck y Busoni) y de hoy (la música callada que escribió Mompou en el siglo XX), tres caras de la espiritualidad de siempre. El público que acuda esta tarde a la iglesia de la Sang saldrá de ella más sabio.