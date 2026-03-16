Quan Lleida també es mou de nit
Regidora de Seguretat, Mobilitat i Civisme i portaveu del Grup Municipal PSC a la Paeria
Sempre dic que una ciutat també s’explica de nit. En com torna la gent a casa després d’un concert, d’un sopar amb amistats, d’un assaig o d’una jornada de feina. La mobilitat no és només una qüestió de desplaçaments; és una qüestió de seguretat, d’oportunitats i de convivència.
Els dissabtes hem posat en marxa la nova línia de bus nocturn N1. No és una improvisació ni un gest puntual. És la resposta a una demanda real i sostinguda de la ciutadania, i és també la consolidació d’una aposta clara per una mobilitat més segura i sostenible a la nostra ciutat.
La línia 7 es converteix els dissabtes a la nit en l’N1. Manté el seu recorregut habitual, passant per la Bordeta, els Mangraners, Cappont, el centre de la ciutat, la plaça Ricard Viñes... i incorpora una millora important: quan arriba al Secà, continua fins a Balàfia, amb parada a la baixada del pavelló municipal Juanjo Garra. Ampliem cobertura, connectem millor els barris i ho fem amb una freqüència de pas cada 30 minuts, des de les 22.50 h (sortida de Ricard Viñes) fins a les 4.50 h. Parlem, doncs, d’un servei estable, pensat per donar resposta a la vida real de la ciutat.
Aquesta nova línia no és un fet aïllat. En els darrers mesos ja hem anat implementant millores concretes al servei d’autobusos de Lleida. Hem reforçat la connexió amb Ciutat Jardí, estem treballant en millores a Balàfia i hem incrementat les freqüències de pas els caps de setmana a la Bordeta, entre d’altres actuacions. Són passos coherents amb una mateixa direcció: millorar el servei, adaptar-lo a les necessitats reals dels barris i fer-lo més competitiu i atractiu.
Les dades ens avalen, i la generació d’oferta també genera demanda. En el marc de la campanya 1.000 Ulls contra les violències i durant esdeveniments com el Carnaval, les festes majors o la nit de Cap d’Any, els reforços nocturns han estat un èxit. L’any 2025, més de 4.700 persones van utilitzar aquest servei especial, 1.963 més que l’any anterior. És un increment del 42%. Darrere d’aquest percentatge hi ha persones que han triat el transport públic per moure’s de nit. Hi ha famílies més tranquil·les. Hi ha menys riscos innecessaris.
Aquesta experiència ens ha demostrat que el bus nocturn és una eina útil i necessària. Facilita el retorn segur després d’activitats lúdiques i culturals, fomenta hàbits de mobilitat més sostenibles i reforça la convivència. Per això fem el pas de consolidar-lo.
A més, la nova línia incorpora càmeres de videovigilància per vetllar per la seguretat dels conductors i de les persones viatgeres. No es tracta només de transportar persones; es tracta de generar entorns segurs. Més transport públic nocturn vol dir també més prevenció i més tranquil·litat. I vol dir, sobretot, que la ciutat no dona l’esquena a la seva vida nocturna, sinó que l’acompanya amb responsabilitat.
La posada en marxa de l’N1 s’emmarca en un procés més ampli: estem immersos en l’elaboració del nou model de línies d’autobusos de Lleida, que es desplegarà amb el nou contracte del servei. Volem una xarxa més eficient, més clara i més accessible, adaptada als nous hàbits de mobilitat i a la realitat actual de la ciutat. Volem que el transport públic sigui un pilar fonamental del model de ciutat que estem construint: una Lleida cohesionada, sostenible i pensada per a tothom.
Quan parlem de mobilitat, parlem també d’igualtat. No tothom té vehicle privat. No tothom vol o pot conduir de nit. Garantir alternatives segures és garantir drets. És fer una ciutat més justa.
No només hem presentat una línia nocturna. Fem un pas més en una ciutat que escolta i que actua. Una ciutat que entén que la mobilitat és molt més que anar d’un punt a un altre: és cohesió, és seguretat i és oportunitat.
Perquè Lleida també és la ciutat que es mou de nit. I volem que ho faci amb confiança.