El alquiler como frontera social

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Decenas de miles de personas cruzan el umbral de la pobreza tras pagar la vivienda. El fenómeno revela una transformación silenciosa de lo que tradicionalmente se entendía como exclusión social.

Históricamente, la pobreza se explicó como consecuencia del desempleo o la marginalidad. Hoy, en Cataluña, una parte creciente de la población no es pobre antes de afrontar el alquiler, sino después. Aproximadamente el 13% de los ciudadanos, más de un millón de personas, caen en la extrema pobreza tras pagar la vivienda. Además, el 38% de la población ocupada vive en condiciones de precariedad.

No se trata de un colectivo homogéneo ni fácilmente identificable. Es una pobreza poco visible. Quienes la sufren, trabajan, pagan impuestos y sostienen su vida cotidiana, pero afrontan serias dificultades para llegar a fin de mes. El problema no es la ausencia de ingresos, sino su insuficiencia frente a un gasto residencia que actúa como frontera invisible.

El problema no radica solo en el aumento del alquiler, sino en su efecto acumulativo. Durante más de una década, el gasto en vivienda ha ocupado un lugar central en los presupuestos familiares mientras los salarios han crecido con mucha menor intensidad. Cada vez más hogares destinan entre el 40% y el 50% de sus ingresos a la vivienda, un nivel considerado de alto riesgo.

La falta de alternativas agrava la situación. Cataluña dispone de un parque de vivienda social reducido, lo que obliga a amplias capas de población a depender del mercado privado. Las ayudas públicas alivian situaciones concretas, pero no corrigen el problema estructural. Uno de los rasgos más disruptivos es la creciente relación entre pobreza y empleo. Cada vez más personas ocupadas sufren pobreza vinculada a la vivienda. En sectores con temporalidad, salarios ajustados o jornadas parciales, el alquiler funciona como un mecanismo de expulsión. El trabajo deja de ser una garantía suficiente contra la exclusión y la figura del trabajador pobre se normaliza.

Las consecuencias más graves afectan a la infancia. Cuando la vivienda absorbe gran parte del presupuesto familiar, los recortes recaen en alimentación, educación o atención sanitaria. La pobreza infantil tiene efectos acumulativos que reducen oportunidades y perpetúan la desigualdad. La vivienda se convierte así en transmisión intergeneracional de pobreza.

A ello se suma el impacto psicológico de la inseguridad residencial. El temor a no renovar un contrato, a subidas de precio o a un desahucio genera un estrés constante que deteriora el bienestar emocional. La vivienda deja de ser un refugio y pasa a ser una fuente permanente de vulnerabilidad. Interpretar esta realidad como un problema individual resulta insuficiente. Cuando una parte significativa de la población entra en pobreza extrema por pagar un techo, el problema es sistémico y responde a decisiones acumuladas: un modelo de vivienda orientado al mercado, una inversión pública limitada y una protección social que no ha evolucionado al ritmo del encarecimiento residencial.

El debate es, por tanto, político y moral. La cuestión central es si una sociedad puede aceptar que el acceso a la vivienda sea un factor de empobrecimiento o si está dispuesta a replantear su papel como pilar del bienestar.