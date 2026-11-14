Joves: límits, pertinença i reconeixement
Policia i psicòleg especialitzat en gestió de persones i desenvolupament organitzatiu
Els darrers dies hem seguit de ben a prop i amb preocupació els saquejos i les convocatòries de Blocus, vinculades a les protestes estudiantils franceses. Em pregunto què porta alguns joves a participar-hi. Potser hi pesen el malestar social i educatiu, la frustració o la necessitat d’encaix grupal; potser, el desig de sumar-se a allò que es fa viral o la transgressió com a forma d’afirmació i cerca de reconeixement. També em preocupa fins a quin punt són conscients de les conseqüències penals i socials dels seus actes. Comprendre què els mou exigeix mirar més enllà de l’etiqueta “generació Alfa” i atendre les circumstàncies de cadascú.
Aquestes preguntes em fan mirar enrere. Jo vaig créixer amb referents familiars i educatius que procuraven orientar-me i ajudar-me a trobar el meu lloc en un món que, des d’una mirada adolescent, ja em semblava complex. La societat analògica canviava, però jo disposava de més marge per comprendre-la i adaptar-m’hi.
Avui em pregunto de quin temps i de quins suports disposen els joves per construir una identitat pròpia. La precarietat, les dificultats d’emancipació i la pressió per mostrar una vida satisfactòria, sobretot a les xarxes socials, poden fer més difícil aquest camí.
En aquest procés, la comparació i la necessitat de pertinença mereixen atenció. El FOMO, de l’anglès fear of missing out, descriu la por de perdre’s experiències gratificants que altres viuen i el desig de mantenir-s’hi connectat. L’homofília, la tendència a relacionar-nos amb persones semblants, també ajuda a pensar com es formen els grups en aquest context.
Un mateix jove pot actuar de manera diferent quan està sol, amb el seu grup o dins d’una multitud. La identitat compartida i les normes col·lectives orienten la conducta, i qui gestiona l’ordre públic coneix de primera mà aquestes dinàmiques.
Aquesta pressió també s’inscriu en un entorn més ampli. Bani descriu un món fràgil, que genera ansietat, no lineal i difícil de comprendre. S.A.L.T.E.R. posa el focus en la saturació, l’artificialitat, la labilitat, el tribalisme, l’evasió i la ruptura. Parlem de sobrecàrrega d’estímuls, aparences, referents inestables, tancament en grups, elusió de responsabilitats i pèrdua de connexió i sentit en un context en què els joves han de trobar el seu lloc.
En aquest sentit, també ens correspon revisar el nostre paper com a adults. Com acompanyem els joves quan necessiten orientació i temps en un entorn que premia la immediatesa i la gratificació? Quins referents els oferim? Quins espais tenen per expressar el malestar i participar en les decisions que els afecten?
Aquesta reflexió no obstant, ha d’anar acompanyada d’una exigència clara: cal protegir les víctimes i respondre amb fermesa davant les conductes que lesionen els drets de la ciutadania. Encara que comprendre el context ens permeti actuar amb més precisió i escollir millor les mesures preventives.
Com a policia i psicòleg, em preocupa la distància entre el ritme del canvi social i la nostra capacitat per comprendre’l. La pressa per respondre pot deixar poc espai per escoltar i prevenir. Si un problema torna una vegada i una altra, el sistema també s’ha de preguntar què necessita canviar. Potser acompanyar els joves exigeix que el món adult revisi com educa, quins referents ofereix i com assumeix la seva parcel·la de responsabilitat.