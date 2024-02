El conflicto permanente

Creado: Actualizado:

SALA DE PROFESORES

★★★★✩

Esta es la película que representará a Alemania en los Oscar y lo tiene difícil, pese a ser un buen film, porque como candidatas se encuentran La sociedad de la nieve, Yo, capitán, y especialmente -es una opinión personal- Perfect days y La zona de interés, dos títulos extraordinarios.Sala de profesores se centra en una temática que se ha abordado en numerosas ocasiones, el sistema educativo, pero traslada un conflicto ya clásico a nuestros días, a una nueva mirada que pone absolutamente a todos bajo la lupa.Los métodos, la práctica y la estructura pedagógica en ocasiones se tambalean bajo la consigna de “tolerancia cero”, algo que se derrumba cuando se formulan cuestiones de ámbito social o de vigilancia que forman fisuras en las normas de las mismas.Una profesora comienza sus clases de matemáticas y educación física en una escuela de secundaria y tiene a un grupo de preadolescentes como alumnos. Todo es normal hasta que una serie de pequeños hurtos abren un punto de intranquilidad en el profesorado y es ahí donde se rompen las reglas, cuando hechos nimios se propagan, cuando algunos profesores intentan que unos niños delaten a otros, cuando las sospechas recaen en un joven de origen turco, cuando se filma secretamente para averiguar quién está detrás de esos robos. Todo ello provoca en la profesora un halo de inquietud. Sin proponérselo, ha creado un dilema teniendo que asumir lo propio y lo de los demás, los malentendidos, la desestructura de una clase, algo extensivo a todo un colegio, en esos niños angelicales que también como seres humanos no esconden su rebeldía y malicia.La actriz Leonie Benesch está realmente bien en su papel, una mujer que desea lo mejor, que se encuentra en el centro de la polémica cuando son otros los que actúan con peor predisposición. Ella conoce a un niño inteligente herido en el amor propio que, con obstinación, hará patente su indisciplina para salvar el honor de los suyos, pero el sistema es drástico en una educación que falla desde la base entre padres, profesores y los mismos alumnos.Sala de profesores no ofrece soluciones, muestra el lado emocional de una educadora y su entorno. Ella tiene un sentimiento de culpa pero también una sensibilidad rebasada por los acontecimientos. Una película que hace visible aquello de que las palabras no son suficientes, que existe un hilo muy fino que separa la libertad de la sumisión y que las verdades y las mentiras entrelazadas pueden crear un caldo de cultivo patente.