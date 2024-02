El conflicte permanent

Creat: Actualitzat:

SALA DE PROFESORES

★★★★✩

Aquesta és la pel·lícula que representarà Alemanya als Oscars i ho té difícil, malgrat ser un bon film, perquè com a candidates es troben La sociedad de la nieve, Yo, capitán i especialment –és una opinió personal– Perfect days i La zona de interés, dos títols extraordinaris.Sala de profesores se centra en una temàtica que s’ha abordat en nombroses ocasions, el sistema educatiu, però trasllada un conflicte ja clàssic en els nostres dies a una nova mirada que posa absolutament tothom sota la lupa.Els mètodes, la pràctica i l’estructura pedagògica en ocasions trontollen sota la consigna de “tolerància zero”, cosa que s’esfondra quan es formulen qüestions d’àmbit social o de vigilància que formen fissures en les seues normes.Una professora comença les classes de matemàtiques i educació física en una escola de secundària i té un grup de preadolescents com a alumnes. Tot és normal fins que una sèrie de petits furts obren un punt d’intranquil·litat en el professorat i és aquí on es trenquen les regles, quan fets nimis es propaguen, quan alguns professors intenten que uns nens delatin els altres, quan les sospites recauen en un jove d’origen turc, quan es filma secretament per esbrinar qui hi ha darrere d’aquests robatoris. Tot això provoca en la professora un halo d’inquietud. Sense proposar-s’ho, ha creat un dilema hi ha d’assumir els seus conflictes, els dels altres, els malentesos, la desestructura d’una classe, i com aquesta s’estén a tot un col·legi, en aquests nens angelicals que també com a éssers humans no amaguen la seua rebel·lia i malícia.L’actriu Leonie Benesch està realment bé en el seu paper, una dona que desitja el millor, que es troba en el centre de la polèmica quan són d’altres els que actuen amb pitjor predisposició. Ella coneix un nen intel·ligent ferit en l’amor propi que, amb obstinació, farà patent la seua indisciplina per salvar l’honor dels seus, però el sistema és dràstic en una educació que falla des de la base entre pares, professors i els mateixos alumnes.Sala de profesores no ofereix solucions, mostra el costat emocional d’una educadora i el seu entorn. Ella té un sentiment de culpa però també una sensibilitat depassada pels esdeveniments. Una pel·lícula que fa visible allò que les paraules no són suficients, que existeix un fil molt fi que separa la llibertat de la submissió i que les veritats i les mentides, entrellaçades, poden provocar la creació d’un caldo de cultiu patent.