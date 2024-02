Asesino implacable

Creado: Actualizado:

MISÁNTROPO

Título original: To Catch a Killer.

Año: 2023.

Duración: 119 min.

País: Estados Unidos.

Dirección: Damián Szifrón.

Intérpretes: Shailene Woodley, Ben Mendelsohn, Jovan Adepo, Ralph Ineson, Dusan Dukic.

Cine: Screenbox Lleida, JCA Alpicat

★★★★✩

Cuando aparece el nombre de Baltimore, al instante me viene a la mente The Wire, aquella extraordinaria serie televisiva tan realista, tan poderosa, urbana y descarnada que resulta imposible desvincularla de aquella ciudad. Ahora, con Misántropo, se retorna a las calles y los despachos policiales de Baltimore para mostrarnos una investigación con el tiempo a la contra, ya que un asesino en serie anda masacrando a la gente de un modo aleatorio, frío y con una certera y mortal puntería.El realizador argentino Damián Szifrón dirige su primera película en Estados Unidos. Szifrón ya dejó muestras de su valía con títulos como El fondo del mar, Tiempo de valientes o Relatos salvajes, sin duda una de las mejores películas argentinas de los últimos tiempos. Szifrón sabe calibrar los tiempos. Puede iniciar la historia de Misántropo con una matanza disfrazando los disparos la noche de Año Nuevo con fuegos de artificio para que al espectador se le hiele la sangre viendo cómo extermina al instante a sus víctimas. Tras estos hechos, nos presenta a una joven policía con sus traumas a cuestas y a un agente especial del FBI encargado de un caso que no ofrece pista alguna. Un veterano sabueso nervioso e instigador que no da descanso pese a que la tarea de encontrar a ese especialista en matar es compleja. El cineasta mueve con precisión diálogos entre los investigadores, sus taras al descubierto, sus fracasos y esa lucha constante entre departamentos e intereses que en ocasiones dificultan el trabajo. Después, otro incidente en un centro comercial vuelve a dejar un buen número de muertos logrando una tensión enorme, una intensa búsqueda a la desesperada contra un francotirador invisible, un ser que odia a todos, un ser insociable y hosco al que Szifrón concede la palabra para sacar a relucir todo su rencor.Misántropo tiene mucho de relato psicológico, de estudio de personajes, con una Shailene Woodley turbada por los acontecimientos y por sus propios fantasmas que se cree su papel, y un Ben Mendelsohn magnífico en su rol de policía que conoce la crueldad, el lado oscuro de los psicópatas. Una película que bebe de muchas fuentes del thriller pero que las hace suyas. Lo moldea hacia un pesimismo que aflora en casi toda la película. Tiene meticulosidad, tensión y una buena incursión en la mente del asesino. Cierto es que el cine americano suma por cientos los títulos sobre asesinos en serie. A su favor es que este está muy bien hecho.