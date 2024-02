Assassí implacable

Creat: Actualitzat:

Quan apareix el nom de Baltimore, a l’instant em ve a la ment The Wire, aquella extraordinària sèrie televisiva tan realista, tan poderosa, urbana i descarnada que resulta impossible desvincular-la d’aquella ciutat. Ara, amb Misántropo, es retorna als carrers i els despatxos policials de Baltimore per mostrar-nos una investigació amb el temps a la contra, ja que un assassí en sèrie camina massacrant la gent d’una manera aleatòria, freda i amb una precisa i mortal punteria.El realitzador argentí Damián Szifrón dirigeix la seua primera pel·lícula als Estats Units. Szifrón ja va deixar mostres de la seua vàlua amb títols com El fondo del mar, Tiempo de valientes o Relatos salvajes, sens dubte una de les millors pel·lícules argentines dels últims temps. Szifrón sap calibrar els temps. Pot iniciar la història de Misántropo amb una matança disfressant els trets la nit d’Any Nou amb focs d’artifici perquè a l’espectador se li geli la sang veient com extermina a l’instant les seues víctimes. Després d’aquests fets, ens presenta una jove policia amb els seus traumes a sobre i un agent especial de l’FBI encarregat d’un cas que no ofereix cap pista. Un veterà rastrejador nerviós i instigador que no dona descans malgrat que la tasca de trobar aquest especialista a matar és complexa.El cineasta mou amb precisió diàlegs entre els investigadors, les seues tares al descobert, els seus fracassos i aquesta lluita constant entre departaments i interessos que en ocasions dificulten la feina. Després, un altre incident en un centre comercial torna a deixar un bon nombre de morts aconseguint una tensió enorme, una intensa recerca a la desesperada contra un franctirador invisible, un ésser que odia tothom, un ésser insociable i malcarat a qui Szifrón concedeix la paraula per portar a col·lació tot el seu rancor.Misántropo té molt de relat psicològic, d’estudi de personatges, amb una Shailene Woodley torbada pels esdeveniments i pels seus propis fantasmes que es creu el seu paper, i un Ben Mendelsohn magnífic en el rol de policia que coneix la crueltat, el costat fosc dels psicòpates. Una pel·lícula que beu de moltes fonts del thriller però que les fa seues. El modela cap a un pessimisme que aflora en gairebé tota la pel·lícula. Té meticulositat, tensió i una bona incursió en la ment de l’assassí. És cert que el cine americà suma per centenars els títols sobre assassins en sèrie. A favor seu és que aquest està molt ben fet.