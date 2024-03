Y los sueños, sueños son

Creado: Actualizado:

DREAM SCENARIO

★★★★✩

No cabe ninguna duda, Nicolas Cage es un actor extraordinario. Otra cosa bien distinta son las producciones en las que se ha metido en ocasiones. Películas malas en las que desataba su histrionismo, su desgana, como si se tratase de un ser que experimenta y se atreve con todo. Eso obviamente le ha pasado factura, pero Cage siempre vuelve porque se conoce todos los recovecos y tiempos interpretativos. Siendo todo eso, habiendo sido vapuleado por la crítica en no pocas ocasiones, no deberíamos olvidar que en su filmografía hay títulos espléndidos, y que ha trabajado con directores de la talla de Martin Scorsese, David Lynch, los hermanos Coen, Mike Figgis, Spike Jonze, Norman Jewison, Joel Schumacher, Ridley Scott o con su tío Francis Ford Coppola en varias ocasiones. O sea, que le vayan detrás.Con Dream Scenario, de Kristoffer Borgli, saca todo su potencial metiéndose en la piel de un ser anodino, un profesor casado y con dos hijas con un carácter insustancial, aburrido en sus clases y en la vida, y que a causa de un extraño suceso se convierte en viral cuando aparece en los sueños de sus alumnos, de gente desconocida, de amistades que hasta ese momento lo esquivaban. La fama lo envuelve, le proponen tratos comerciales millonarios, todo el mundo lo adora y se hacen selfies con él. Es popular en las redes. Pero la película que se mueve en tono de comedia simplista se enreda y se va convirtiendo en una oscura historia de pesadilla, y ese ser admirado de un modo absurdo comienza a causar rechazo cuando protagoniza escenas terroríficas en los sueños de los demás.Borgli construye una compleja historia que intercala momentos oníricos con la vida real cuando muestra la indefensión de un hombre que no ha hecho absolutamente nada para ser famoso, como tampoco es responsable de los hechos que suceden.Dream Scenario inquieta, reflexiona sobre la cultura de masas que todo lo inunda, con la fama sin sentido, con algo tan peligroso como es la incriminación, la acusación sin lógica alguna que puede conducir al rechazo social y a ese mundo tecnológico que no tiene freno. Como bien decía Calderón de la Barca en La vida es sueño en el monólogo de Segismundo: “Sueña el rico en su riqueza, que más cuidados le ofrece; sueña el pobre que padece su miseria y su pobreza; sueña el que a medrar empieza, sueña el que afana y pretende, sueña el que agravia y ofende, y en el mundo, en conclusión, todos sueñan lo que son, aunque ninguno lo entiende”. Nada ha cambiado desde entonces.