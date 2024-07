La magia de Miyazaki

Creado: Actualizado:

EL CASTILLO AMBULANTE

Título original: Hauru no Ugoku Shiro. Año

Cine: Screenbox Lleida.

★★★★

Tres años después de haber logrado el Óscar y el Oso de Oro en Berlín con El viaje de Chihiro, el Studio Ghibli, comandado por el mago de la animación Hayao Miyazaki, estrenó en 2004 El castillo ambulante, otra magnífica película que ponía de manifiesto un talento inigualable, un dechado de imaginería, de complejidad técnica y de poderío en su campo que ya venía marcado por sus anteriores trabajos considerados de culto, ocupando un lugar de privilegio muy trabajado y más que merecido.Celebrando los 20 años de El castillo ambulante, ahora regresa a la pantalla en alta definición, y estos reencuentros con la belleza de cada plano, de cada detalle de los miles que abundan en el film, de una historia mágica con mensaje, no nos los podemos perder y sentir agradecimiento por habernos regalado un mundo (o varios) de fantasía.El castillo ambulante tiene mucho de emoción interior en sus personajes, sobre todo en Sophie, una joven cuyo mundo rutinario y triste no la seduce. La infelicidad con todo lo que la rodea es palpable. La amenaza de una guerra inminente, esa sugestión del pueblo ante un conflicto que solo puede traer destrucción, funciona como una crítica por parte de Miyazaki al sometimiento de las masas y a los caprichos del poder. Un encantamiento convertirá a Sophie en una anciana y este hecho provocará su partida en busca de la clave que rompa el hechizo.En su viaje conocerá a Howl, un joven mago que habita en un castillo mágico e imposible, y a personajes variopintos –cada uno de ellos con sus taras y sus virtudes– para ayudarse y apoyarse mutuamente.Todo en la película es deslumbrante, plena de detalles incomprensibles que juegan a ir descubriendo por uno mismo los enigmas que van discurriendo, porque hay muchas preguntas sin respuesta, todo llevado por la intuición, por la transformación, por la búsqueda de la felicidad en tiempos sombríos y traicioneros.Miyazaki es un artesano de la inventiva. Todo es tan surreal como engarzando sueños mágicos, y donde el paisaje se funde con criaturas e inventos extrañísimos. Tanto, que sorprende.Pese a la compleja narrativa, al final, como en la filosofía oriental, la historia conecta con los sentimientos recónditos del ser humano y cada personaje se divierte o se entristece según el momento vivido. Es como ese raro sortilegio que soporta Sophie que tal vez ella misma puede curar, pues parece ser que lo que cura es la alegría de vivir. Porque, al fin y al cabo, la felicidad no es más (ni menos) que un estado de ánimo.