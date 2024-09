La matemática y la vida

Creado: Actualizado:

LE THÉORÈME DE MARGUERITE

País: Francia. 2024.

★★★

En un principio, la directora Anne Novion nos presenta a Marguerite, una extraordinaria joven estudiante de matemáticas en la prestigiosa École Normale Supérieure. La vida pasa junto a ella y ni tan siquiera le roza. Su carácter es casi autista, está obsesionada por fórmulas, números primos y complejas teorías matemáticas, de esas que colman grandes pizarras.La joven pretende encontrar una vía para descifrar la compleja Conjetura de Goldbach, pero cuando presenta su tesis que ha trabajado sin descanso durante años, otro destacado estudiante señala un error que desmontará el estudio que tanto esfuerzo le ha costado. La decepción de su profesor –una personalidad que no se sabe muy bien si es interesada o severa–, la llevará a abandonarlo todo. Hasta ese punto, El teorema de Marguerite funciona como el análisis de una persona encerrada en sí misma. Pero cuando el personaje decide abrirse al mundo y compartir piso –con una bailarina que se encuentra en las antípodas del modo de vida de la estudiante–, comienza a sentir la necesidad de ser “normal”, de divertirse, de tener sexo, de aprender de todo lo nuevo que la envuelve. En ella, surge una especie de choque personal, íntimo, tanto en los eventuales trabajos que realiza en los que prioriza la lógica de la razón a cualquier otra cosa –hecho que le dará más problemas que satisfacciones–, como en su relación brusca ante lo desconocido, algo que desorientará a los que la rodean.Marguerite es una mente singular y aunque parece que ha dejado atrás su verdadera vocación, sus actos demuestran todo lo contrario. Las claves numéricas permanecen dentro de ella y son un aspecto que no puede separar de la vida cotidiana. Incluso para ganarse la vida, se convierte en una especialista del juego chino llamado mahjong sacando el máximo provecho de sus conocimientos matemáticos.Toda esa metamorfosis, esa crónica interior que muestra la película, resulta muy interesante aunque no entendamos nada de fórmulas y signos, y demuestra la importancia que tienen para que todo evolucione.Lo que empaña un tanto esta mirada original a un ser diferente a los demás es el empeño que pone la realizadora en buscar salidas airosas y satisfactorias que deriven en lo habitualmente visto en películas de amores juveniles. Eso sucede, sobre todo, cuando entra en escena aquel estudiante que puso a Marguerite al borde del fracaso hace un tiempo.Ahora, junto a ella, buscarán una explicación a una teoría tan complicada como la de Goldbach. Así, ambos se encontrarán tanto en su ámbito investigador como en el descubrimiento del amor.