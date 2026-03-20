Los años perdidos

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Una película que bien podía haber caído en lo melindroso, en el drama relamido que busca tocar la fibra del espectador con un tema que duele por dentro y te deja vacío por fuera. Pero no, el realizador belga Guillaume Senez logra un equilibrio emocional y con matices sobre un padre que no pierde la esperanza de reencontrarse con su hija tras nueve años perdidos buscándola incansablemente por la enorme ciudad de Tokio en la que habitan casi cuarenta millones de almas, una urbe que está de nuevo bastante de moda cinematográficamente por esa amalgama de luces y contrastes.

Si Una hija en Tokio —título bastante simplista que se le ha dado aquí al film Une part manquante— tiene poder de convicción, es gracias a los diversos grados en la personalidad del personaje central, comedido en ocasiones y explosivo en otras, papel que interpreta con mucha solvencia Romain Duris, un actor que ya sorprendió en su día con De latir, mi corazón se ha parado (2005) de Jacques Audiard, por su capacidad de apoderarse completamente de la situación y hacerla suya.

La historia nos remite a un francés afincado en Tokio desde hace más de una década. Él fue un cocinero de éxito, se casó y tuvo una hija, pero las cosas se torcieron y la relación se fue a pique. Por unas leyes japonesas protectoras con los suyos y muy restrictivas con los llamados Gaijin (extranjeros), Jérôme se ve forzado a dejar de ver a su hija cuando esta tenía tres años. Desde entonces no ha dejado de buscarla obsesivamente. Ahora trabaja como taxista nocturno para poder seguir rastreando por el día algo casi imposible que, sin embargo, durante una sustitución encuentra.

El problema reside en el ¿cómo podrá decir que es su padre a una niña de doce años? ¿Cómo recuperar ese tiempo de ausencia obligada? ¿Cómo sortear la prohibición de verla que pesa sobre él? Estas y otras cuestiones se abren en esta complicada trama de relación paterno-filial.

A su vez, los espectadores también asistimos a un problema similar que tiene una amiga de Jérôme, desesperada a causa de injustas leyes que de algún modo roban gran parte de los derechos de padres y madres por el solo hecho de ser foráneos.

Con una temática así, como se ha señalado anteriormente, el ternurismo y la lágrima fácil bien podrían convertir esta película en un culebrón sin límite, pero su mirada más racional que emotiva, esa introspección de un personaje con sus aristas y sus pliegues, logra que Una hija en Tokio no se desmorone en ningún momento, sino que, por lo contrario, promueva con bastante acierto los afectos más allá de la distancia, algo que, sin duda, los une mucho más de lo que los separa.