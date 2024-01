Diario de viaje

Creado: Actualizado:

FOLK-ROCK

Grupo: Arizona Baby.

Sala: Cafè del Teatre.

Fecha: 26 de enero

★★★✩✩

El trío vallisoletano Arizona Baby saltó al ruedo del indie nacional hace aproximadamente dos décadas, bautizados como una road movie de los hermanos Coen, para, sin duda, intentar poner a todos en situación sobre su estilo y objetivos sonoros y temáticos desde la perspectiva argumental de ese género llamado popularmente ‘americana’. No en vano, Javier Vielba (voz y guitarra rítmica), Rubén Marrón (guitarra, solista) y Guillermo Aragón (batería, percusiones y voces) tuvieron claro desde el inicio de su andadura cuál era el paisaje por el que querían deambular. Hablamos de un folk rock acústico cantado en inglés, inspirado por sus bandas de rock sureño de cabecera y héroes como Ry Cooder o el Morricone de los spaghetti westerns, que se han visto reflejados en las diferentes entregas discográficas acuñadas desde entonces. Es decir, Songs To Sing Along (2005); Second To None (2009); The Truth, The Whole Truth And Nothing But The Truth (2012); Secret Fires (2014); Sonora (2018) y el último hasta la fecha, Salvation (2023), si exceptuamos esa vida musical paralela suya junto a Los Coronas, denominada Corizonas, que dio como frutos jugosos otros tres álbumes en 2011, 2016 y 2021. Por aquí por Ponent suelen visitarnos con cierta frecuencia pues, además de tener bastante predicamento entre la afición rockera local que suele llenar cada vez, uno de sus miembros cuenta con lazos familiares en nuestra ciudad y, como siempre proclaman, venir aquí a cantar es como hacerlo en la mismísima ribera del Pisuerga. El caso es que, de nuevo, el Cafè del Teatre vistió galas de sala talismán llenándose en sus tres cuartas partes con un sonido aceptable, para que estos aguerridos vallisoletanos –que cada vez nos recuerdan más a los ZZ Top con sus larguísimas barbas y melenas– desgranasen las canciones de su más reciente long play. Un trabajo de título bíblico que, sin llegar al nivel de su bestial Sonora de justo antes de la pandemia, logra mantener sin embargo su habitual carga emocional y potencialidades artísticas grupales, constituyendo una más que digna continuidad musical de su mejor disco hasta la fecha. Estas de ahora, que disfrutamos ávidamente, son un puñado de canciones que constituyen algo así como una especie de diario de viaje con alusiones al cine americano más árido y fronterizo, como ese de los citados hermanos Coen que tanto inspiran sus historias, y en las que siempre sus protagonistas tratan de huir hacia ninguna parte, como en los temas Street Of Babylon, Boldly Goin’ Nowhere o Ride On.