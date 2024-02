Del todo sobresaliente

Creado: Actualizado:

JAZZ

★★★★✩

Ralph Moore es un sobresaliente saxofonista tenor británico afincado en Estados Unidos, que inició su ya bastante longeva andadura profesional justo al final de la década de los años setenta del siglo XX, inspirado por el sonido inigualable y matices variados de héroes del género como John Coltrane, Wayne Shorter, Sonny Rollins o Coleman Hawkins, entre varios más, de los que no puede ocultar rastros perfectamente asimilados que se hibridan, sin embargo, con cualidades propias también la mar de reseñables, como una gran técnica individual y ductilidad musical enorme. En su muy amplio currículo de grabaciones y actuaciones puede presumir de haber trabajado junto a figuras de alta alcurnia jazzística habiendo aportado siempre su impecable y, aparentemente, sencilla sonoridad, a estrellones como Ray Brown, Roy Haynes, Charlie Mingus, Freddie Hubbard, Kenny Barron u Oscar Peterson con los que ha tocado o grabado en álbumes diversos. Precisamente junto al orondo pianista canadiense despachó un álbum majestuoso aparecido en 1996 titulado Oscar Peterson meets Roy Hargrove and Ralph Moore que creo haber reseñado para la legendaria aunque efímera revista Jazzology, que Els Amics del Jazz editamos hace treinta años. Francesc Peleato, verdadera enciclopedia local del jazz, memoria prodigiosa donde las haya, así como compañero en la revista y en la asociación durante años, me recordó que Moore actuó en la Sala Europa a comienzos de los noventa, detalle que yo –debo reconocer– ya no recordaba. El caso es que al comando de un combo estupendo conformado por un Joan Monné prodigioso al piano, con Ignasi González en el contrabajo y Joris Dudli como batería, creando juntos una base rítmica de gran efectividad y solidez, y Moore fraseando de pura fantasía, todos juntos nos regalaron un hermoso concierto lleno, lleno de matices, con un savoir faire interpretativo único y esa gran empatía característica para con el público, redondeando una actuación del todo sobresaliente que se nos hizo muy corta, desgraciadamente..