Magnífico inicio del Festival MUD

FESTIVAL MUD

★★★★✩

Esta edición del MUD, la décimo séptima de su historia, vino a demostrar que, como evento musical absolutamente consolidado en nuestra ciudad, goza de una salud estupenda y representa la mejor de las oportunidades para disfrutar en casa de personalidades artísticas tan variadas como sugerentes. Y como muestra, los dos botones que sirvieron para arrancar el festival de la mejor manera posible y a partir de dos estilos, seguramente, diametralmente opuestos en cuanto a sonoridad que no en atractivo. A saber, por un lado, la cantante de fado portuguesa Lina Rodrigues; y, por otro, el trío indie-folk River Omelet. El número de arranque del festival, con un Teatre de l’Escorxador rozando el lleno, nos brindó la oportunidad de admirar a Lina, una representante aventajada del género luso por antonomasia, pero desde una vertiente de modernidad absoluta con una instrumentación atípica (Lanina Khmenlik, violín, piano y sintetizadores, y Pedro Viana, guitarra portuguesa) y bases electrónicas ejecutadas por ella misma, para una voz soberbia como la suya y llena de matices aterciopelados. Tras su sensacional y rompedor trabajo producido por Raül Refree, llegó a Lleida con Fado Camöes, su disco más reciente, y la oportunidad de demostrar en la distancia corta su enorme talla interpretativa y dulzura personal. Sin solución de continuidad y aún extasiados, corrimos al Cafè para saborear otra propuesta, en este caso, poco conocida para nosotros al no habernos visitado hasta ahora lo suficiente. Se trata de los barceloneses River Omelet, cuya factura musical transita desde el pop al folk, pasando por el swing o el rock n’ roll, haciendo énfasis, sobre una base acústica y orgánica, de unos juegos vocales melódicamente contagiosos y de una insolencia abrumadora. Hablamos de los compositores, instrumentistas y cantantes Gina Woods, Elisenda Haddock y Lluís de Puig, cuya trayectoria bastante larga e intensa, desde que trasmutaron de los Shamrock Vagabonds, el cuarteto en sus inicios, a su actual denominación y formato, les ha permitido despachar un buen puñado de canciones: diversos singles y EP’s y Come In, You’ll See The Flat, su enorme álbum de presentación editado en 2020, que ha llamado y mucho la atención a tanta gente por su originalidad y chispeante lozanía, recordándonos a preferidos personales anglosajones como Munford & Sons o The Parson Red Heads. Sin duda, un magnífico inicio del Festival MUD 2024.