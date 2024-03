Magnífic inici del Festival MUD

Creat: Actualitzat:

FESTIVAL MUD

★★★★✩

Aquesta edició del MUD, la dissetena de la seua història, ve a demostrar que, com a esdeveniment musical absolutament consolidat a la nostra ciutat, gaudeix d’una salut formidable i representa la millor de les oportunitats per disfrutar a casa de personalitats artístiques tan variades com suggeridores. I com a mostra, els dos botons que van servir per arrancar el festival de la millor manera possible i a partir de dos estils, segurament, diametralment oposats quant a sonoritat, que no en atractiu. A saber, d’una banda, la cantant de fado portuguesa Lina Rodrigues; i, per una altra, el trio indie-folk River Omelet. El número d’arrancada del festival, amb un Teatre de l’Escorxador vorejant el ple, ens va donar l’oportunitat d’admirar Lina, una representant avantatjada del gènere lusità per antonomàsia, però des d’un vessant de modernitat absoluta amb una instrumentació atípica (Lanina Khmenlik, violí, piano i sintetitzadors, i Pedro Viana, guitarra portuguesa) i bases electròniques executades per ella mateixa, per a una veu superba com la seua i plena de matisos vellutats. Després del seu sensacional i trencador treball produït per Raül Refree, va arribar a Lleida amb Fado Camöes, el seu disc més recent, i l’oportunitat de demostrar en la distància curta la seua enorme talla interpretativa i dolçor personal. Sense solució de continuïtat i encara extasiats, vam córrer al Cafè per assaborir una altra proposta, en aquest cas, poc coneguda per a nosaltres al no haver-nos visitat fins ara tot el que voldríem. Es tracta dels barcelonins River Omelet, la factura musical del qual transita des del pop al folk, passant pel swing o el rock’n’roll, fent èmfasi, sobre una base acústica i orgànica, d’uns jocs vocals melòdicament contagiosos i d’una insolència aclaparadora. Parlem dels compositors, instrumentistes i cantants Gina Woods, Elisenda Haddock i Lluís de Puig, la trajectòria bastant llarga i intensa del qual, des que van transmutar dels Shamrock Vagabonds, el quartet en els seus inicis, a la seua actual denominació i format, els ha permès despatxar un bon grapat de cançons: diversos singles i EP i Come In, You’ll See The Flat, el seu enorme àlbum de presentació editat el 2020, que ha cridat i molt l’atenció a tanta gent per la seua originalitat i espurnejant frescor, recordant-nos a preferits personals anglosaxons com Munford & Sons o The Parson Red Heads. Sens dubte, un magnífic inici del Festival MUD 2024.