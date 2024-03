Creado: Actualizado:

El nombre más popular, probablemente, de todo el elenco protagonista de la pasada edición del Festival MUD fue el de los gallegos Luar Na Lubre, banda que de aquí a muy poco cumplirá sus primeras cuatro décadas de exitosísima trayectoria profesional. Al mando siempre del incombustible Bieito Romero (gaitas, acordeón, viola de rueda), la actual formación la completan Irma Macías (voz solista), Nuria Naya (violín), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percusión latina, efectos), Xan Cerqueiro (flautas) y Brais Maceiras (acordeón). Es decir, una banda de una potencia escénica e instrumental soberbias, capaz de convertir cada una de sus presentaciones en vivo en auténticas celebraciones. La excusa para esta última visita a Ponent fue traernos y presentarnos Encrucillada, su vigésimo álbum aparecido a mediados de 2023 en formato de disco-libro, y que presenta con imágenes y música su camino recorrido de tanto tiempo. Hay que decir que el público que casi llenó el Teatre de l’Escorxador disfrutó a rabiar con el buen hacer de esta gente, cuyo papel en la historia cultural del folk debe considerarse ya como trascendente e imprescindible. Sonaron piezas de ahora y de siempre, vocales e instrumentales, como O son do ar, Os animais, Ao tea roa, Tu gitana, Camariñas, Memoria da noite, Roi Xordo, El largo camino de Santiago o Romeiro au lonxe, entre muchas más, coreadas por los asistentes en viva demostración que la música céltica es plato de muy buen gusto y vigente absolutamente. Entre tema y tema, ese gran frontman y comunicador que es Bieito Romero se dedicó a presentar y contextualizar cada intervención, recordando cuántos estrellones internacionales los han requerido para colaborar con ellos, desde Mike Oldfield a The Waterboys, pasando por The Corrs, Pablo Milanés o Bob Geldof, y gente de aquí como Ismael Serrano, Miguel Ríos, Luz Casal, Pedro Guerra, Hevia, Diana Navarro o la dupla Víctor Manuel y Ana Belén. En resumen, un gran evento musical en el que convivieron a partes iguales talento melódico, fuerza y variedad instrumental, gran sensibilidad interpretativa, emoción y elegancia sonora. ¡¡Grandes, Luar Na lubre!!