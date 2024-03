Creat: Actualitzat:

FOLK

★★★★★

El nom més popular, probablement, de tot l’elenc protagonista de la passada edició del Festival MUD va ser el dels gallecs Luar Na Lubre, banda que d’aquí a molt poc complirà les seues primeres quatre dècades d’exitosíssima trajectòria professional. Al comandament sempre de l’incombustible Bieito Romero (gaites, acordió, viola de roda), l’actual formació la completen Irma Macías (veu solista), Nuria Naya (violí), Patxi Bermúdez (bodhran, tambor), Pedro Valero (guitarra acústica), Xavier Ferreiro (percussió llatina, efectes), Xan Cerqueiro (flautes) i Brais Maceiras (acordió). És a dir, una banda d’una potència escènica i instrumental superbes, capaç de convertir cada una de les seues presentacions en viu en autèntiques celebracions.L’excusa per a aquesta última visita a Ponent va ser portar-nos i presentar-nos Encrucillada, el seu vintè àlbum aparegut a mitjans del 2023 en format de disc llibre, i que presenta amb imatges i música el seu camí recorregut de tant temps. Cal dir que el públic que gairebé va omplir el Teatre de l’Escorxador va gaudir d’allò més amb la traça d’aquesta gent, el paper de la qual en la història cultural del folk s’ha de considerar ja com a transcendent i imprescindible. Van sonar peces d’ara i de sempre, vocals i instrumentals, com O son do ar, Os animais, Ao tea roa, roa, Tu gitana, Camariñas, Memoria da noite, Roi Xordo, El largo camino de Santiago o Romeiro au lonxe, entre moltes més, corejades pels assistents en viva demostració que la música cèltica és plat de molt bon gust i vigent absolutament. Entre tema i tema, aquest gran frontman i comunicador que és Bieito Romero es va dedicar a presentar i contextualitzar cada intervenció, recordant quantes estrelles internacionals els han requerit per col·laborar-hi, des de Mike Oldfield fins a The Waterboys, passant per The Corrs, Pablo Milanés o Bob Geldof, i gent d’aquí com Ismael Serrano, Miguel Ríos, Luz Casal, Pedro Guerra, Hevia, Diana Navarro o la dupla Víctor Manuel i Ana Belén.En resum, un gran esdeveniment musical en el qual van conviure a parts iguals talent melòdic, força i varietat instrumental, gran sensibilitat interpretativa, emoció i elegància sonora. Grans, Luar Na Lubre!