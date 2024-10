Savoir faire

Creado: Actualizado:

Volvió a suceder.. Carol Blavia y su equipo del Festival Interfado nos descubrieron a otra voz sublime, hasta ahora desconocida para nosotros. Hablamos de la portuguesa afincada en Suiza Nina Simonet, enormísima cantante que nos dejó a todos los presentes con la boca abierta durante su concierto en el Espai Orfeó que cerró esta 13 edición de nuestro evento fadista por antonomasia. Estuvo acompañada por un flamante trío de instrumentistas –Daniel Gomes, guitarra portuguesa; Jorge Serra, viola de fado, y Alberto Costa, bajo acústico–, que nos brindó hermosos pasajes musicales tanto durante su función primordial de acompañamiento de la voz, como cuando, en un par de ocasiones, volcó su pericia interpretativa en sendos instrumentales que hechizaron la sala. Por lo que respecta al repertorio, se basó en el proyecto O último suspiro da vida urbana dedicado, cómo no, a recordar la figura inmortal y fundamental de Amália Rodrigues, la auténtica reina del fado. La selección fueron unas cuantas versiones de temas de la inolvidable diva lisboeta, tratando de descubrirnos algunas de sus gemas menos conocidas y oscuras, a las que Simonet añadió ¡¡¡sorpresa!!! el Piensa en mí, de Agustín Lara, o María la Portuguesa, de Carlos Cano, haciéndolas suyas, e insuflándoles tempos más adecuadamente fadísticos. Tanto el bolero original del maestro mexicano –muy popular entre nosotros gracias a Luz Casal y a Almodóvar– como la copla más recordada del malogrado cantautor granadino, brillaron con acercamientos muy diferentes a los conocidos. Los asistentes al recital de Nina Simonet nos mantuvimos en un permanente estado de éxtasis ambiental, cautivados por la profunda sensibilidad de una voz tan cautivadora y a la que deberíamos destacar, asimismo, por ser una de las presencias escénicas más carismáticas que hayamos tenido la oportunidad de contemplar en estos últimos años. Me encantó, no puedo ocultarlo, esa sencillez aparente, pues su habilidad para meterse al público en el bolsillo la tiene muy trabajada, sabiendo utilizarla en los momentos culminantes de cada actuación. Se llama savoir faire, y no todos somos capaces de aplicarlo en nuestros campos de trabajo respectivos.