Creo que nadie se ofenderá ni me contradirá si afirmo que la actuación de Jorge Muñoz Cobo, alias Jorge Explosion, hace unos días en La Casa de la Bomba, estuvo a la altura de la fama del fundador y líder del legendario combo asturiano de filiación sixtie Dr. Explosion. Y es que huyendo absolutamente de los tópicos –este tipo es cualquier cosa menos tópico– la sesión se planteó como una especie de happening, en el que los que abarrotaron el local, pudieron disfrutar de un poco de música, mucho humor y provocación, estilo club de la comedia, y la presencia, a título de presentador-maestro de ceremonias, del conocido periodista televisivo, de prensa musical y ocasional DJ, Álex Oró. Buen conocedor de la temática, nos recordó varios ejemplos palmarios de por qué la ciudad de Lleida y Jorge Explosion mantienen desde hace tantos años un idilio tan especial y provocativo. El caso es que Oró, haciendo gala igualmente de un humor punzante acorde al ambiente reinante, nos trajo a la memoria hechos INOLVIDABLES acaecidos durante los conciertos seminales de los Dr. Explosion en nuestra ciudad, entre otros, la tan comentada lluvia dorada desde el escenario de la añorada Sala Europa o aquel despelote en toda regla acaecido en el antiguo Cotton Club.. Pecadillos simpáticos de juventud que, con la distancia que otorga el tiempo, se nos antojan ahora mismo absolutamente veniales y pura anécdota recapitulable. Bueno, tras esta divertida introducción, lo que vino a continuación fue un miniconcierto del compositor, guitarrista y cantante gijonés, que interpretó, él solito y a guitarra pelada, unas cuantas canciones de su recién recuperado primer álbum de 1992, Vivir sin civilizar, el cual, según nos explicó, no se mezcló en su día a gusto de la banda y había quedado como una espina clavada en su orgullo artístico, un montón de años, hasta su reciente remodelación y relanzamiento. También escuchamos unas cuantas piezas debidas a proyectos personales alternativos como Las Munjitas Del Fuzz o The Ripe, en los que Muñoz Cobo ha estado dado rienda suelta a su inconformismo y radicalidad musical durante las tres últimas décadas. Entre pieza y pieza, cómo no, muy jugosos comentarios y anécdotas vitales que hicieron las delicias de todos los seguidores ponentinos que acudimos a su encuentro y que, como era de esperar, disfrutamos del rato a tope.