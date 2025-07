Creado: Actualizado:

Ya hace unos cuantos años que se utiliza el Fossat de la Seu Vella, junto al puente levadizo de la fortaleza, para programar durante el verano eventos culturales de diversa índole. La música, por supuesto, no es ninguna excepción y, supongo, que el lector habitual de esta columna de crítica recordará comentarios sobre conciertos anteriores celebrados en este marco incomparable. Que hiciese una temperatura sin demasiado calor, gracias a la suave brisa que no dejó de soplar durante todo el desarrollo del show del Jessie Gordon Quintet, sumado al hecho de que la actuación se programó con acceso libre absoluto de público, es decir, un espectáculo gratuito cien por cien, la respuesta del respetable, por supuesto, fue masiva y aunque no fuesen muchos de los presentes espectadores habituales de las programaciones de jazz local, la gente es lista y, si la cosa vale la pena, como fue el caso, pues se apunta a un bombardeo. La verdad es que, aunque el quinteto de acompañamiento anunciado observó varios cambios respecto al elenco anunciado previamente, a saber, Federico Massanti y Xavi Hinojosa en piano y batería, respectivamente, en lugar de Gerard Nieto y Martín Andersen, se mantuvo a Enric Peidro al saxo tenor e Ignasi González al contrabajo, como estaba previsto. Creo que esta fue la primera ocasión que hemos tenido en Lleida de conocer y ver actuar a Jessie Gordon, elegantísima solista de Perth, Australia, una cantante de presencia y personalidad exuberantes, capaz de defender en vivo y en directo lo mejor de la tradición vocal de las grandes divas blancas del siglo XX, como Peggy Lee, Anita O’Day, Chris Connor, Hellen Maerrill o Rosemary Clooney, quienes, junto a todas las perlas de color del género, contribuyeron a la riqueza y diversidad del jazz vocal femenino, dejando un legado que continúa inspirando a artistas actuales, como nuestra protagonista de esa agradable noche estival.

La gala, que se alargó hora y media generosa, nos permitió descubrir a una intérprete súper simpática y con un dominio del escenario y del tempo de la función más que reseñables, amén de un abanico de registros vocales amplio y rico en texturas, lo que le permitió desarrollar, con gran soltura, un repertorio transversal por diversos estilos jazzísticos que combinó con enorme naturalidad y maestría. Sus compañeros instrumentales, todos viejos conocidos de la afición jazzística local por habernos visitado con asiduidad más que remarcable, estuvieron todos a la altura de las circunstancias, aprovechando cada uno a tope los espacios solistas que Gordon les fue espaciando a lo largo y ancho del recital.

jazz

Los espectadores lo supieron apreciar y despidieron a Jessie Gordon y a toda su gente con aplausos redoblado y grandes muestras de cariño, contraprestación justísima por una tan grata velada jazzística a la luz de la luna.