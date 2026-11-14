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Hay conciertos que trascienden lo estrictamente musical para convertirse en encuentros cargados de emoción, memoria y complicidad. El que protagonizó Bruce Barth, acompañado por la contrabajista Roz McDonald y el batería Steven Keogh, en el espacio de eventos de la quinta planta del Museu Morera de Lleida fue, sin duda, uno de ellos. La velada tuvo un prólogo especialmente emotivo: el reconocimiento al pianista californiano con la primera edición del premio ‘Amic del Jazztardor’, una distinción que celebra no solo su extraordinaria trayectoria profesional, sino también su especial querencia por Lleida, ciudad con la que ha mantenido a lo largo de los años una relación de afecto y complicidad y que ha generado música original tan hermosa. Un vínculo alimentado por la amistad sincera con Josep Ramon Jové, director del festival, con quien comparte tantos años de encuentros, música y estima mutua. Un reconocimiento, en definitiva, que iba mucho más allá de los méritos artísticos: un abrazo colectivo sincero a quien ya le sentimos como uno de los nuestros. Y después llegó la música, con un concierto concebido como una experiencia abierta, experimental y profundamente creativa. La pintura de García Lamolla L’espectre de les tres gràcies dins l’aura subtil, proyectada sobre la pared, sirvió de estímulo visual y punto de partida para una aventura sonora en la que Barth, McDonald y Keogh se abandonaron al diálogo improvisado. Pues no se trataba de ilustrar musicalmente una imagen, sino de dejar que sus formas, sus tensiones y su universo expresivo despertaran nuevas ideas, atmósferas y caminos musicales. Barth, al piano, se mostró especialmente inspirado con una interpretación de una elegancia extraordinaria, combinando el refinamiento armónico, la riqueza melódica y una capacidad casi intuitiva para transitar entre la delicadeza lírica y la intensidad rítmica. En su lenguaje conviven la tradición del jazz moderno, la herencia del bebop y el blues, junto a una sensibilidad contemporánea que le permite explorar territorios armónicos y tímbricos con absoluta naturalidad. Su técnica, siempre al servicio de la emoción, convierte cada evolución pianística en un relato lleno de matices, sugerencias y sorpresas. A su lado, Roz McDonald aportó un contrabajo de gran sensibilidad y solidez, capaz de sostener el discurso colectivo y, al mismo tiempo, desplegar una voz propia, cálida y expresiva. Steven Keogh, por su parte, ofreció una batería llena de sutilezas, imaginación y riqueza dinámica, escuchando, provocando y respondiendo con una complicidad admirable. Tres músicos, tres personalidades y una conversación sin palabras. El resultado fue una experiencia de enorme intensidad emocional, una auténtica lección de jazz de altísima escuela que el público, entregado y entusiasta, recibió con fervor y calidez. El aforo lleno del Museu Morera fue el mejor testimonio de una noche en la que arte, amistad e improvisación se dieron la mano. Porque Bruce Barth no vino solamente a ofrecernos un gran concierto. Vino también a recordarnos que el jazz, cuando nace de la generosidad y de la complicidad entre músicos y público, es capaz de crear vínculos que perduran mucho más allá de la última nota.