Què més ha de passar per...?
Traslladats per les màfies del contemporani tràfic d’esclaus, les televisions ens mostren l’arribada de milers de persones a les illes Canàries, Múrcia, Andalusia, les illes Balears... i ho fan de forma tan massiva com il·legal. Una televisió mostra com un membre d’una ONG els dona l’entusiasta i alegre benvinguda. Som molts els que proclamem que no es pot donar la benvinguda a l’infern de la marginació, l’esclavitud i la misèria. Una misèria, que si no hi posem remei, compartirem. Milions en subvencions per fer més fàcil l’efecte crida i acollida. Milions en convenis internacionals que només fan més rics els sàtrapes dels paradisos de la delinqüència institucional. Veig unes imatges en què una llarga renglera d’emigrants arriben a l’Aeroport Madrid-Barajas, provinents de les illes Canàries. Una caravana de busos els esperen per portar-los a Barcelona i Lloret de Mar. No m’ho puc creure. La notícia no tan sols no és falsa, sinó que és molt pitjor. Hom ha pogut comprovar la mala gestió del Govern en la crisi de Ceuta, on les mentides, la desídia i la incompetència han deixat abandonats uns ciutadans que no són diferents de qualsevol de nosaltres. Quasi ningú esmenta avui la polèmica regularització de persones que, de forma il·legal, s’arrosegaven per les nostres viles i ciutats. La pretesa regularització de mig milió de persones es va convertir en més d’un milió, i va posar al descobert el que hom patia i denunciava. Com deia Voltaire, és perillós tenir la raó quan els poderosos estan equivocats. Vincular delinqüència a emigració et converteix vanament en un feixista. Demanar la competència en emigració et converteix en un racista per als actuals socis d’ERC. Aquesta etiqueta la posen aquells que mai varen superar, en tota evidència, una prova de matemàtiques. La racionalitat i la ciència permeten posar en prova i valor que els emigrants provinents d’Àfrica cometen la majoria dels delictes, molt per sobre dels països d’Amèrica, l’Est d’Europa i els espanyols. Per contra, els nombrosos emigrants d’Àsia compleixen les lleis amb més rigor que els catalans. Tot i la falta de transparència política, sumant-hi la descarada i esbiaixada falsedat de les dades oficials de la Sra. Parlon, la inseguretat ciutadana és una realitat.