De Byung-Chul Han a Rosalía
Ei tèma de debat entà fòrça escrivans, jornalistes, filosòfs, antropològs e, en fin, opinaires diuèrsi, d’ençà d’ua tertúlia radiofonica enquia ua tribuna d’opinion, sense desbrembar era repercussion enes plataformes digitaus. Aguestes damb mès pes encara dauant des metòdes emplegadi pera artista Rosalía entà dar a conéisher eth sòn darrèr trabalh, Lux, dempús d’aparéisher tota vestida de monja e damb es colors papaus deth vestit blanc e ues sabates ròies. Ei eth tèma deth suposat retorn, virada, rebròt, moment… catolic. Tanpòc ei un ahèr nau ena òbra dera cantant, mès semble qu’ara ei mès evident, frut d’ua apòsta estetica arraïtzada en ua fe sincèra e sentida, que s’estaque damb er hiu d’ua religiositat populara, e d’auti viatges usada, en d’auti sens, per artistes coma Madonna e Lady Gaga. Enquiath president des bisbes a dit era sua. Era presentacion coïncidís damb era entrega deth prèmi Princesa d’Astúries d’Umanitats ath filosòf deth present, Byung-Chul Han, critic dera nòsta societat e autor d’ua òbra d’inspiracion catolica. Tanben l’acompanhe eth succés de films coma Los domingos, sus era relacion familiara d’ua gojata damb vocacion religiosa, e Solo Javier, sus era vida deth joen tennista qu’ac dèishe tot en favor dera mission. Bèth reportatge auem podut liéger sus “per qué es joeni tornen a creir en Diu”, atau coma entèste un diari a tota plana, en tot explicar era experiéncia religiosa d’aqueri joeni que la compartissen enes hilats sociaus. Fe, religion, espiritualitat, Diu… tot se barrege en aguest coctèl tan aromatic. Eth madeish Papa a agut d’intervier en aqueri hilats, en tot avertir qu’era fe non se pòt limitar a ua experiéncia individuau, desencarnada, non vescuda en còs eclesiau. Pr’amor qu’era fe ei descreacion, ei a díder: eth jo desapareish ena entrega amorosa a Diu, destaque Byung-Chul Han en sòn darrèr libre, qu’ei sus Diu e, sense voler, sus eth tèma dera nòsta paradòxa.