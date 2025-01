Creado: Actualizado:

Ara que tothom escriu sobre Trump, jo ho faré sobre Tremp. Perquè la setmana passada aquest diari es feia ressò d’un estudi de Joana Franch, titulat La prostitució al Pallars en temps de les hidroelèctriques, en què l’esmentada historiadora documentava l’existència de 17 bordells a la ciutat i 4 més a la Pobla de Segur, entre 1913 i 1936, coincidint amb les obres de construcció dels pantans i les centrals per part de La Canadenca, que portarien fins a la capital del Jussà, aleshores amb 2.500 habitants, un total de 4.000 treballadors forasters, que solien despendre part de la setmanada en aquells establiments qualificats a efectes reglamentaris com a “cases de tolerància”, en llenguatge popular “cases de barrets”, algun dels quals amb una plantilla d’una seixantena d’efectius, per no dir putes, eufemísticament “senyores que fumen”. Que fumen i tutegen els clients. No només catalanes, valencianes o aragoneses, sinó també franceses, que sempre devien aportar un plus de pebre i glamur, i fins i tot brasileres, que “la feina ben feta no té fronteres”. I la bragueta no té pàtria. Cosmopolitisme carnal. Negocis que exhibien rètols sovint tan poètics com La Flor del Dia, La Calle del Alba, La Casita Blanca –igual que el cèlebre meublé barceloní– o La Bombilla. Jo encara he sentit a parlar del “carrer de la bombilla”, en record del referit local que lluïa una distintiva bombeta de llum, probablement vermella, damunt de la porta, per tal d’atreure els potencials usuaris dels serveis que s’oferien allà dins. A banda, els cafès-cantants atesos per cambreres que no es feien pregar gaire per pujar a les habitacions de dalt. Era l’època en què feia fortuna una expressió que encara avui perdura a la memòria col·lectiva: “Si vas calent, agafa un duro i ves a Tremp.” Potser algú pensarà en una certa predestinació per causa del topònim del municipi, emparentat eufònicament amb trempar, trempera o trempat. Doncs no, l’etimologia descarta aquesta hipòtesi i fa procedir el nom de Trimplo, derivat del llatí templum, en el sentit religiós i no pas libidinós, en tant que posem per cas “temple d’Eros”, tot i que la semblança ha comportat freqüents malentesos, començant pel gentilici trempolins o la famosa pancarta “Tremp a Franco”, amb motiu d’una visita del Generalísimo, que llegint-ho ràpid podia donar a entendre que el Caudillo tenia una erecció.