Falta de mano de obra, un problema que va a más

La provincia de Lleida es una de las de toda España que tiene una menor tasa de desempleo. Los datos de la última Encuesta de Población Activa indicaban que al cierre del pasado año era del 5,42%, y que había 11.900 desempleados que buscaban activamente trabajo. Por su parte, la estadística mensual del ministerio de Trabajo cifraba en 17.353 los parados que había en la demarcación en enero. Son números muy buenos en relación con los de hace unos años, pero lo que llama la atención es que, como mínimo, haya más de 11.000 personas que buscan trabajo y que en cambio haya diversos sectores que no encuentran mano de obra y deben ir a buscarla a otros países. Este es el caso de los talleres de automoción que, tal como damos cuenta en nuestra edición de hoy, necesitan al menos una cincuentena de mecánicos y deben recurrir a la importación de personal procedente de países latinoamericanos porque aquí no hay disponible. La Associació Provincial d’Empreses d’Automoció de Lleida destaca que falta relevo generacional y que muchos jóvenes que cursan esta especialidad de Formación Profesional optan finalmente por dedicarse a otros ámbitos, entre los que abundan los vinculados a la administración pública. Además, cubrir los puestos de trabajo vacantes con profesionales procedentes de Colombia, Ecuador o Perú no es nada sencillo, ya que los trámites necesarios para ello se prolongan durante unos ocho meses. En este diario hemos publicado en más de una ocasión que oficios tradicionales como los de fontanero, carpintero o electricista se encuentran en la misma situación, ya que la demanda de titulados supera de largo a la oferta. Las patronales de la automoción y de estos gremios coinciden en la necesidad de prestigiar más los estudios de Formación Profesional, que todavía son vistos por parte de la sociedad como una opción de segunda categoría destinada a estudiantes que no sacan buenas notas, cuando la inserción en el mercado laboral que ofrecen estas titulaciones es en muchas de ellas mayor que las de varios grados universitarios. Ahora bien, también hay que ser conscientes de que no se trata únicamente de un problema de prestigio social, ni hay que caer en el discurso fácil de que los jóvenes solo aspiran a ser funcionarios porque quieren tener un trabajo garantizado de por vida y no quieren esforzarse. Que determinados empleos públicos sean para ellos más atractivos que muchos de los privados también tiene que ver con el hecho de que, comparativamente, las condiciones laborales y salariales de los primeros son mejores. Y tampoco está de más señalar que los responsables de todas las administraciones suelen hacer proclamas públicas en pro del emprendimiento y de la iniciativa empresarial pero, a la hora de la verdad, la maquinaria administrativa sigue sin facilitar la viabilidad de los proyectos de negocios privados.