Los agricultores exigen una respuesta efectiva

Cientos de agricultores de Lleida participaron ayer en las protestas convocadas por Assemblea Pagesa que cortaron varias de las carreteras más importantes de la provincia, entre ellas la autopista AP-2 y las autovías A-2 y A-22. Una vez más, dejaron claro que no están dispuestos a poner fin a las movilizaciones si no se introducen cambios efectivos en el funcionamiento de la Política Agraria Común (PAC) y se adoptan otras medidas de apoyo al sector. Es una situación que afecta también a Catalunya, España y a todos los países que forman parte de la Unión Europea, con manifestaciones de agricultores y ganaderos casi diarias y que el lunes en Bruselas bloquearon con un millar de tractores el barrio europeo, donde se celebraba una cumbre entre los ministros del ramo de los 27 países miembros y la Comisión Europea. Los ministros coincidieron en exigir al ejecutivo comunitario que actúe con celeridad e introduzca modificaciones “ambiciosas” que vayan más allá de la flexibilización de las condiciones para recibir las ayudas de la PAC –como convertir en voluntarias algunas de las vinculadas con el medio ambiente–, de la retirada de la propuesta de reducir el uso de pesticidas y de la suspensión parcial de la obligación de mantener este año un porcentaje de tierras en barbecho. También debe abordar de una vez una de las demandas más generalizadas de los miembros del sector primario: que los productos que se importan de países terceros tengan que cumplir las mismas normas que ellos en lo que respecta al uso de pesticidas. De las decisiones que tome la UE dependerá en buena parte que los agricultores opten o no por dar por finalizadas sus protestas. No obstante, tampoco hay que olvidar que la batería de reivindicaciones incluye medidas que no dependen de Bruselas, sino de la conselleria de Acción Climática, como la exigencia de soluciones para los daños que provoca la fauna salvaje o tener prioridad en el uso del agua. Así que conseller y ministro tienen margen de maniobra para actuar y no pueden escudarse en que todo depende de Bruselas.La IA en la universidadLa Universitat de Lleida ha creado una guía para el buen uso de la Inteligencia Artificial por parte de profesores y alumnos. A los primeros les da indicaciones para preparar actividades académicas y a los segundos, para ampliar conocimientos, entre otras cuestiones. También admite que detectar un plagio será todavía más difícil que ahora, ya que la IA genera contenidos a la carta. Esto obligará a los docentes a buscar métodos que limiten este peligro, pero la mejor medida para evitarlo quizás sea concienciar a los alumnos de que aprobar usando este recurso les conducirá al fracaso profesional