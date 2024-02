Els agricultors exigeixen una resposta efectiva

Creat: Actualitzat:

Centenars d’agricultors de Lleida van participar ahir en les protestes convocades per Assemblea Pagesa que van tallar algunes de les carreteres més importants de la província, entre aquestes l’autopista AP-2 i les autovies A-2 i A-22. Una vegada més, van deixar clar que no estan disposats a posar fi a les mobilitzacions si no s’introdueixen canvis efectius en el funcionament de la Política Agrària Comuna (PAC) i s’adopten altres mesures de suport al sector. És una situació que afecta també Catalunya, Espanya i tots els països que formen part de la Unió Europea, amb manifestacions d’agricultors i ramaders gairebé diàries i que dilluns a Brussel·les van bloquejar amb un miler de tractors el barri europeu, on se celebrava una cimera entre els ministres del ram dels 27 països membres i la Comissió Europea. Els ministres van coincidir a exigir a l’executiu comunitari que actuï amb celeritat i introdueixi modificacions “ambicioses” que vagin més enllà de la flexibilització de les condicions per rebre les ajudes de la PAC –com convertir en voluntàries algunes de les vinculades amb el medi ambient–, de la retirada de la proposta de reduir l’ús de pesticides i de la suspensió parcial de l’obligació de mantenir aquest any un percentatge de terres en guaret. També ha d’abordar d’una vegada una de les demandes més generalitzades dels membres del sector primari: que els productes que s’importen de països tercers hagin de complir les mateixes normes que ells respecte a l’ús de pesticides. De les decisions que prengui la UE dependrà en bona part que els agricultors optin o no per donar per finalitzades les seues protestes. No obstant, tampoc s’ha d’oblidar que la bateria de reivindicacions inclou mesures que no depenen de Brussel·les, sinó de la conselleria d’Acció Climàtica, com l’exigència de solucions per als danys que provoca la fauna salvatge o tenir prioritat en l’ús de l’aigua. Així que conseller i ministre tenen marge de maniobra per actuar i no poden escudar-se que tot depèn de Brussel·les.La IA a la universitatLa Universitat de Lleida ha creat una guia per al bon ús de la intel·ligència artificial per part de professors i alumnes. Als primers els dona indicacions per preparar activitats acadèmiques i als segons, per ampliar coneixements, entre altres qüestions. També admet que detectar un plagi serà encara més difícil que ara, ja que la IA genera continguts a la carta. Això obligarà els docents a buscar mètodes que limitin aquest perill, però la millor mesura per evitar-ho potser sigui conscienciar els alumnes que aprovar utilitzant aquest recurs els conduirà al fracàs professional