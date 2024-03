20 años de un horror y una infamia

Creado: Actualizado:

Los atentados del 11 de marzo de 2004, conocidos por el numerónimo 11-M y de los que hoy se cumplen 20 años, fueron una serie de ataques terroristas producidos en España en cuatro trenes de la red de Cercanías de Madrid. Fallecieron 192 personas y alrededor de dos mil resultaron heridas. Semanas más tarde, una operación antiterrorista localizó a los autores en un piso franco en la localidad de Leganés. Acorralados, los terroristas se inmolaron, matando en la explosión a un policía de élite. Fue el mayor atentado de la historia de España y el segundo cometido en Europa por detrás del de Lockerbie de 1988. Entre las 07.36 y las 07.40, en hora punta, se produjeron diez explosiones casi simultáneas en cuatro trenes. Más tarde, y tras un intento de desactivación, la policía detonó de forma controlada dos artefactos que no habían estallado. Los atentados se produjeron tres días antes de las elecciones generales de 2004. En una entrevista en el diario El Mundo, el candidato del PP a la presidencia del Gobierno, Mariano Rajoy, afirmó en el día de reflexión de aquel 14-M que “tengo la convicción moral de que la autoría de los atentados de Madrid corresponde a ETA, y que cuanto antes se sepa quién cometió la masacre, mejor”. Rajoy explicó que los responsables de la lucha antiterrorista “dicen que la vía prioritaria en la investigación es ETA”. “Ahora y en cualquier circunstancia creeré lo que digan los responsables de la investigación”, añadió. El candidato del PP aseguraba también que “hay algunos datos que, en mi fuero interno, me hacen pensar que se trata de ETA. Y es que, además de que me lo dicen, yo tengo la convicción moral de que es así”. Y ello porque ETA, explicaba, “ya ha intentado asesinar y sus militantes han sido detenidos hace apenas 10 días con más de 500 kilos de explosivos cuando se dirigían a Madrid. El día de Nochebuena también intentaron una masacre en la estación de Chamartín y quisieron sembrar de mochilas bomba el Valle de Arán. En poco tiempo lo han intentado cuatro veces y no lo han conseguido. A la quinta parece que han logrado su objetivo”. Unas declaraciones infames que son todo un ejemplo de fake news, aunque los hechos les demostraran lo contrario. En política no todo vale y el PP debería haber aprendido esta lección, que les costó perder las elecciones. Todos contra el cáncerVarias ciudades del Estado español, Barcelona y Lleida entre ellas (en Ponent también Agramunt y otras), corrieron ayer para recaudar fondos contra el cáncer, en una iniciativa que cada año tiene más adeptos y a la que solo cabe felicitar a todas y todos los que ponen su granito de arena para que esta enfermedad sea cada vez menos letal y más crónica