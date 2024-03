Vint anys d’un horror i una infàmia

Creat: Actualitzat:

Els atemptats de l’11 de març del 2004, coneguts pel numerònim 11M i dels quals avui es compleixen vint anys, van ser una sèrie d’atacs terroristes produïts a Espanya a quatre trens de la xarxa de Rodalies de Madrid. Hi van morir 192 persones i al voltant de dos mil van resultar ferides. Setmanes més tard, una operació antiterrorista va localitzar els autors en un pis franc a la localitat de Leganés. Acorralats, els terroristes es van immolar, matant en l’explosió un policia d’elit. Va ser l’atemptat més important de la història d’Espanya i el segon comès a Europa darrere del de Lockerbie del 1988. Entre les 07.36 i les 07.40, en hora punta, es van produir deu explosions gairebé simultànies en quatre trens. Més tard, i després d’un intent de desactivació, la Policia va fer detonar de forma controlada dos artefactes que no havien esclatat. Els atemptats es van produir tres dies abans de les eleccions generals del 2004. En una entrevista al diari El Mundo el candidat del PP a la presidència del Govern espanyol, Mariano Rajoy, va afirmar en la jornada de reflexió d’aquell 14M que “tinc la convicció moral que l’autoria dels atemptats de Madrid correspon a ETA, i que com més aviat millor se sàpiga qui va cometre la massacre, millor”. Rajoy va explicar que els responsables de la lluita antiterrorista “diuen que la via prioritària en la investigació és ETA”. “Ara i en qualsevol circumstància creuré el que diguin els responsables de la investigació”, va afegir. El candidat del PP assegurava també que “hi ha algunes dades que, en el meu fur intern, em fan pensar que es tracta d’ETA. I és que, a més que m’ho diuen, jo tinc la convicció moral que és així”. I això perquè ETA, explicava, “ja ha intentat assassinar i els seus militants han estat detinguts fa tot just 10 dies amb més de 500 quilos d’explosius quan es dirigien a Madrid. El dia de la Nit de Nadal també van intentar una massacre a l’estació de Chamartín i van voler sembrar de motxilles bomba la Val d’Aran. En poc temps ho han intentat quatre vegades i no ho han aconseguit. A la cinquena sembla que han assolit el seu objectiu”. Unes declaracions infames que són tot un exemple de fake news, encara que els fets els demostressin el contrari. En política no tot val i el PP hauria d’haver après aquesta lliçó, que els va costar perdre les eleccions.Tothom contra el càncerDiverses ciutats de l’Estat espanyol, Barcelona i Lleida incloses (a Ponent també Agramunt i d’altres), van córrer ahir per recaptar fons contra el càncer, en una iniciativa que cada any té més adeptes i en què només es pot felicitar totes i tots els que posen el seu gra de sorra perquè aquesta malaltia sigui cada vegada menys letal i més crònica