Excusas poco convincentes

El jefe del Ejecutivo español, Pedro Sánchez, renunció el miércoles a elaborar el proyecto de presupuestos para 2024 después de que el presidente de la Generalitat, Pere Aragonès, convocara el adelanto electoral en Catalunya para el 12 de mayo, tras fracasar la votación de las cuentas en el Parlament. Desde Moncloa entienden que no tiene sentido sentarse a negociar las cuentas en la antesala de una campaña electoral en la que el PSC se medirá con ERC y Junts por hacerse con la presidencia del Govern. De esta manera, el Gobierno da por prorrogados los presupuestos aprobados el pasado año y comenzará a trabajar para perfilar los de 2025, sobre los que la UE ya ha pedido ajustes con el objetivo de garantizar el cumplimiento de las reglas europeas. La decisión del PSOE tendrá su lógica política pero es un despropósito para los ciudadanos, al igual que lo es que, por el Hard Rock, que no tenía ni un euro de partida en las cuentas de 2024 de Catalunya, En Comú Podem aboque a los catalanes a las urnas en poco más de un mes, intentando pescar algunos votos de los republicanos contrarios a este proyecto de ocio en Tarragona. Tampoco se sustenta racionalmente que el President Pere Aragonès vuelva a insistir en un eje independentista después de los comicios de mayo, cuando en esta legislatura, con un 52% de voto independentista en la cámara catalana, se los han pasado tirándose los platos a la cabeza hasta romper el pacto de Govern. Y más excéntrico resulta todavía que Yolanda Díaz, de Sumar, con el castigo electoral que recibió en Galicia y los pobres resultados de julio, se permita criticar a Pedro Sánchez por congelar las cuentas, cuando su facción catalana ha provocado este callejón sin salida. Seguro que los estrategas de todas las formaciones políticas nos intentarán explicar la realidad de manera muy distinta, pero lo cierto e irrefutable es que tanto Catalunya como España se quedan sin presupuestos y que Europa ya ha advertido que los de 2025 tendrán que ser mucho más austeros para ir sufragando déficit. El panorama no es en absoluto alentador y mucho menos para la ciudadanía. Ley de AmnistíaEl Congreso de los Diputados aprobó ayer la ley de Amnistía a los encausados del procés en un pleno extraordinario que llega después de semanas de negociaciones entre el PSOE, Junts y ERC por el contenido y el alcance de la norma. Un hito político clave y muy importante de esta legislatura y que ha de devolver a la política lo que nunca debió salir de ella y abrir un período de estabilidad que tanto la economía como la sociedad necesitan. Sería vital que el PP diera también valor a este paso en lugar de seguir atizando enfrentamientos y odios