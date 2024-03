Excuses poc convincents

Creat: Actualitzat:

El cap de l’Executiu espanyol, Pedro Sánchez, va renunciar dimecres a elaborar el projecte de pressupostos per al 2024 després que el president de la Generalitat, Pere Aragonès, convoqués l’avenç electoral a Catalunya per al 12 de maig, arran del fracàs de la votació dels comptes al Parlament. Des de Moncloa entenen que no té sentit asseure’s a negociar els comptes a l’avantsala d’una campanya electoral en la qual el PSC s’enfrontarà a ERC i Junts per aconseguir la presidència del Govern català. D’aquesta manera, el Govern de l’Estat dona per prorrogats els pressupostos aprovats l’any passat i començarà a treballar per perfilar els del 2025, sobre els quals la UE ja ha demanat ajustaments amb l’objectiu de garantir el compliment de les regles europees. La decisió del PSOE deu tenir la seua lògica política però és un despropòsit per als ciutadans, igual com ho és que, pel Hard Rock, que no tenia ni un euro de partida als comptes del 2024 de Catalunya, En Comú Podem aboqui els catalans a les urnes en poc més d’un mes, intentant pescar alguns vots dels republicans contraris a aquest projecte d’oci a Tarragona. Tampoc no se sustenta racionalment que el president Pere Aragonès torni a insistir en un eix independentista després dels comicis del maig, quan en aquesta legislatura, amb un 52% de vot independentista a la cambra catalana, se’ls han passat tirant-se els plats pel cap fins a trencar el pacte de Govern. I més excèntric resulta encara que Yolanda Díaz, de Sumar, amb el càstig electoral que va rebre a Galícia i els pobres resultats del juliol, es permeti criticar Pedro Sánchez per congelar els comptes, quan la seua facció catalana ha provocat aquest cul-de-sac. Segur que els estrategs de totes les formacions polítiques ens intentaran explicar la realitat de manera molt diferent, però el que és cert i irrefutable és que tant Catalunya com Espanya es queden sense pressupostos i que Europa ja ha advertit que els del 2025 hauran de ser molt més austers per anar sufragant dèficit. El panorama no és en absolut encoratjador i molt menys per a la ciutadania.Llei d’AmnistiaEl Congrés dels Diputats va aprovar ahir la llei d’Amnistia als encausats del procés en un ple extraordinari que arriba després de setmanes de negociacions entre el PSOE, Junts i ERC pel contingut i l’abast de la norma. Una fita política clau i molt important d’aquesta legislatura i que ha de tornar a la política el que mai no n’hauria hagut de sortir i obrir un període d’estabilitat que tant l’economia com la societat necessiten. Seria vital que el PP donés també valor a aquest pas en lloc de continuar atiant enfrontaments i odis